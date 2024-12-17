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Elektrikte yeni dönem başlıyor! 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek: Resmi Gazete'de yayımlandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.12.2024 10:49
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik şebeke yönetmeliği, yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi yönetmeliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının belgelendirilmesi ve desteklenmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Konuya ilişkin EPDK kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elektrikte yeni dönem başlıyor! 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek: Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yapılan değişikliğe göre, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te, talep tarafı katılımı, minimum kararlı üretim düzeyi, sınırlı frekans hassasiyeti düşük frekans modu, sınırlı frekans hassasiyeti yüksek frekans modu gibi maddelerde değişiklik yapıldı.

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YENİ KAVRAMLAR GİRDİ

Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te, toplayıcı, toplayıcılık ve şarj ağı işletmesi lisansı sahibi kavramları yönetmeliğe dahil edildi.

Bu kapsamda, tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin, şarj ağı işletmecileri tarafından şarj hizmetine konu elektrik enerjisinin belirli bir miktar veya oranını, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) belgesi vasıtasıyla belgelendirildiğini tedarikçiler veya toplayıcılar tarafından fatura ve/veya başka bir bildirim aracı ile açıklanacak.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Öte yandan, YEK-G belgesi, tedarikçiler veya toplayıcılar tarafından tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarı veya oranı, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiği ve bu elektrik enerjisinin kaynak türünün tüketiciye ispat ve ifşa edilmesi ile YEK-G belgelerinin ticaretinin yapılabilmesi amaçlarıyla Piyasa İşletmecisi tarafından ihraç edilecek.

Söz konusu yönetmelik değişikliği 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te de, muafiyetli üretim miktarı, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM), YEKDEM katılımcısı, YEK fiyatı bentlerinde değişikliğe gidildi.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete EPDK elektrik
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