FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Elektrikte yeni dönem: Mesajlar gitmeye başladı! Kimler etkilenecek?

Elektrikte yeni tarife dönemi geliyor, geri sayım başladı. 1 Ocak'tan itibaren yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaati geçenler, kamu desteğinden faydalanamayacak. 300 bin hane ise şimdiden kademeyi geçtiğinden destekten çıktı. Elektrik perakende şirketleri de 4 bin kilovatsaati aşanlara mesaj göndermeye başladı. Peki, kademeyi aşmamak için ne yapmak gerek, faturada nasıl tasarruf yapılır? Uzmanlar ucuz elektrik için detayları açıkladı.

Elektrikte yeni dönem: Mesajlar gitmeye başladı! Kimler etkilenecek?
Hande Dağ

Elektrikte yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor! Yeni sistemde, mesken tüketici grubundakilerin yıllık tüketim miktarı 4 bin kilovatsaati geçerse, kamu desteğinden yararlanamayacaklar. Öte yandan elektrik perakende şirketleri de bu yıl itibarıyla 4 bin kilovatsaati aşanlara mesaj göndermeye başladı. Uzmanlardan, ucuz elektrik için tasarruf tedbirlerine yönelik değerlendirme geldi.

Elektrikte yeni dönem: Mesajlar gitmeye başladı! Kimler etkilenecek? 1

2025 TÜKETİMLERİ BAZ ALINACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak yeni tarifede konutların 2025 tüketimleri baz alınacak. Dolayısıyla bir hane 2025 genelinde toplamda 4 bin kilovatsaati aşmışsa 2026 boyunca son kaynak tedarik tarifesi üzerinden faturası düzenlenecek. Mesken aboneleri, siteler, apartman ortak kullanım alanları ve bazı kamu kurumlarının 4 bin kilovatsaat sınırına takılmasının söz konusu olabileceği, sınırı aşacağını öngörenlerin de tasarruf tedbirlerini şimdiden almaya başlayabileceği belirtildi. Örneğin; evlerdeki lambaların tasarruflularla değiştirilebileceği, elektronik aletlerin daha az kullanılabileceği işaret edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor 2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

Elektrikte yeni dönem: Mesajlar gitmeye başladı! Kimler etkilenecek? 2

SERBEST TÜKETİCİ HAKKI

Abonelerin, serbest tüketici olmanın avantajından yararlanıp, istedikleri bir tedarikçi ile ikili anlaşma yapıp oradan elektrik enerjisi satın alabileceği de aktarıldı. Bu sayede kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecekleri kaydedildi. Fakat tedarik şirketlerinin tarifedeki gibi tek bir birim fiyat önerebileceği gibi piyasa fiyatına endeksli fiyat da önerebileceği belirtildi. Bu noktada da tüketicilerin kendileri için en uygun fiyatı tercih ederek avantaj sağlayabileceği kaydedildi.

Elektrikte yeni dönem: Mesajlar gitmeye başladı! Kimler etkilenecek? 3

Mynet Anket Yeni Elektrik Tarifesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Faturalarımın artması beni endişelendiriyor
Tasarruf yöntemlerini öğrenmek isterim
Serbest tüketici olmayı düşünüyorum
Bu düzenlemeden etkilenmeyeceğim
Fikrim yok
Bu anket 11 saat 43 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

MESAJ GÖNDERMEYE BAŞLADILAR

Elektrik perakende şirketlerinin bu yıl itibarıyla 4 bin kilovatsaati aşanlara mesaj göndermeye de başladığı öğrenildi. Mesajda, "Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Serbest tüketici hakkınızdan faydalanmak isterseniz tedarik şirketleri ile ikili anlaşma imzalayabilirsiniz" diye bilgilendirmenin yer aldığı aktarıldı.

Elektrikte yeni dönem: Mesajlar gitmeye başladı! Kimler etkilenecek? 4

BAZI İLLERDEKİ VATANDAŞLAR ELEKTRİKTE KADEMEYE DAHA FAZLA TAKILIYOR

Bakanlığın 2026'da doğalgazda geçmeyi planladığı kademe uygulamasında da illere göre farklı sınırlar belirleyeceği belirtildi. İllerin sıcaklık değerlerine göre gaz kullanımları kış aylarında farklılık gösteriyor, örneğin kademe Erzurum'da farklı İstanbul'da farklı uygulanacak. Fakat aynı düzenleme elektrikte uygulanmadığı için yazın klimaları çok kullanan Antalya, Adana gibi şehirlerdeki vatandaşların elektrikteki kademeye daha fazla takıldığı aktarıldı. Antalya'da 300 bin hanenin belirlenen kademenin üzerinde kaldığı ve desteklemeden çıkarıldığı kaydedildi.

Elektrikte yeni dönem: Mesajlar gitmeye başladı! Kimler etkilenecek? 5

984 TL'NİN ÜZERİNDE FATURASI OLAN ABONELER...

EPDK'nın 2026 için uygulanacak "Son Kaynak Tedarik Tarifesi"ne ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Buna göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren mesken tüketici grubuna yönelik yıllık tüketim miktarı 4 bin kWh olarak uygulanacak. Yani yaklaşık 984 TL'nin üzerinde faturası olan abonelerin devlet desteğinden yararlanamayacağı aktarıldı.

DÜZENLEMEDEN KAÇ KİŞİ ETKİLENECEK?

Güncel verilere göre, mesken abonelerinin sayısının 43 milyon civarında olduğu belirtilirken söz konusu düzenleme sonrası tüketimi yüksek olan yaklaşık 2.5 milyon mesken abonesinin, yani tüm mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 6'sının bu düzenlemeden etkileneceği belirtildi.

Elektrikte yeni dönem: Mesajlar gitmeye başladı! Kimler etkilenecek? 6

EPDK'nın açıklamasına göre alınan karar ile yıllık tüketim miktarının 4.000 kWh ve üzeri olmasına bağlı olarak son kaynak limitini geçen mesken tüketicilerinin ve yıllık tüketim miktarının 15.000 kWh ve üzeri olmasına bağlı olarak son kaynak limitini geçen kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer sanayi ve aydınlatma abone gruplarında yer alan tüketicilerin desteklenen gruptan çıkarılarak gerçek maliyetlerden elektrik enerjisi tedarik etmeleri amaçlanıyor.

Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ve aydınlatma abone grupları için 15.000 kWh limitinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmemiş olup tarımsal faaliyetle uğraşan herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Camiler, ibadethaneler, cemevleri, dernekler düzenlemenin dışında tutuldu. Ayrıca şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, köy içme suları, AFAD'a ait geçici barınma merkezleri, elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketiciler de bu düzenlemenin dışında yer almakta.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alman iş dünyasının ekonomiye güveni kasımda beklentinin aksine azaldıAlman iş dünyasının ekonomiye güveni kasımda beklentinin aksine azaldı
ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

Anahtar Kelimeler:
Elektrik faturası elektrik abone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Türkiye'nin iki dev şirketi iflas etti

Türkiye'nin iki dev şirketi iflas etti

'Bu hafta 2025'in en önemli haftası' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta 2025'in en önemli haftası' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.