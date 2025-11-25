Elektrikte yeni dönem: Mesajlar gitmeye başladı! Kimler etkilenecek?

Elektrikte yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor! Yeni sistemde, mesken tüketici grubundakilerin yıllık tüketim miktarı 4 bin kilovatsaati geçerse, kamu desteğinden yararlanamayacaklar. Öte yandan elektrik perakende şirketleri de bu yıl itibarıyla 4 bin kilovatsaati aşanlara mesaj göndermeye başladı. Uzmanlardan, ucuz elektrik için tasarruf tedbirlerine yönelik değerlendirme geldi.

2025 TÜKETİMLERİ BAZ ALINACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak yeni tarifede konutların 2025 tüketimleri baz alınacak. Dolayısıyla bir hane 2025 genelinde toplamda 4 bin kilovatsaati aşmışsa 2026 boyunca son kaynak tedarik tarifesi üzerinden faturası düzenlenecek. Mesken aboneleri, siteler, apartman ortak kullanım alanları ve bazı kamu kurumlarının 4 bin kilovatsaat sınırına takılmasının söz konusu olabileceği, sınırı aşacağını öngörenlerin de tasarruf tedbirlerini şimdiden almaya başlayabileceği belirtildi. Örneğin; evlerdeki lambaların tasarruflularla değiştirilebileceği, elektronik aletlerin daha az kullanılabileceği işaret edildi.

SERBEST TÜKETİCİ HAKKI

Abonelerin, serbest tüketici olmanın avantajından yararlanıp, istedikleri bir tedarikçi ile ikili anlaşma yapıp oradan elektrik enerjisi satın alabileceği de aktarıldı. Bu sayede kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecekleri kaydedildi. Fakat tedarik şirketlerinin tarifedeki gibi tek bir birim fiyat önerebileceği gibi piyasa fiyatına endeksli fiyat da önerebileceği belirtildi. Bu noktada da tüketicilerin kendileri için en uygun fiyatı tercih ederek avantaj sağlayabileceği kaydedildi.

MESAJ GÖNDERMEYE BAŞLADILAR

Elektrik perakende şirketlerinin bu yıl itibarıyla 4 bin kilovatsaati aşanlara mesaj göndermeye de başladığı öğrenildi. Mesajda, "Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Serbest tüketici hakkınızdan faydalanmak isterseniz tedarik şirketleri ile ikili anlaşma imzalayabilirsiniz" diye bilgilendirmenin yer aldığı aktarıldı.

BAZI İLLERDEKİ VATANDAŞLAR ELEKTRİKTE KADEMEYE DAHA FAZLA TAKILIYOR

Bakanlığın 2026'da doğalgazda geçmeyi planladığı kademe uygulamasında da illere göre farklı sınırlar belirleyeceği belirtildi. İllerin sıcaklık değerlerine göre gaz kullanımları kış aylarında farklılık gösteriyor, örneğin kademe Erzurum'da farklı İstanbul'da farklı uygulanacak. Fakat aynı düzenleme elektrikte uygulanmadığı için yazın klimaları çok kullanan Antalya, Adana gibi şehirlerdeki vatandaşların elektrikteki kademeye daha fazla takıldığı aktarıldı. Antalya'da 300 bin hanenin belirlenen kademenin üzerinde kaldığı ve desteklemeden çıkarıldığı kaydedildi.

984 TL'NİN ÜZERİNDE FATURASI OLAN ABONELER...

EPDK'nın 2026 için uygulanacak "Son Kaynak Tedarik Tarifesi"ne ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Buna göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren mesken tüketici grubuna yönelik yıllık tüketim miktarı 4 bin kWh olarak uygulanacak. Yani yaklaşık 984 TL'nin üzerinde faturası olan abonelerin devlet desteğinden yararlanamayacağı aktarıldı.

DÜZENLEMEDEN KAÇ KİŞİ ETKİLENECEK?

Güncel verilere göre, mesken abonelerinin sayısının 43 milyon civarında olduğu belirtilirken söz konusu düzenleme sonrası tüketimi yüksek olan yaklaşık 2.5 milyon mesken abonesinin, yani tüm mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 6'sının bu düzenlemeden etkileneceği belirtildi.

EPDK'nın açıklamasına göre alınan karar ile yıllık tüketim miktarının 4.000 kWh ve üzeri olmasına bağlı olarak son kaynak limitini geçen mesken tüketicilerinin ve yıllık tüketim miktarının 15.000 kWh ve üzeri olmasına bağlı olarak son kaynak limitini geçen kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer sanayi ve aydınlatma abone gruplarında yer alan tüketicilerin desteklenen gruptan çıkarılarak gerçek maliyetlerden elektrik enerjisi tedarik etmeleri amaçlanıyor.

Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ve aydınlatma abone grupları için 15.000 kWh limitinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmemiş olup tarımsal faaliyetle uğraşan herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Camiler, ibadethaneler, cemevleri, dernekler düzenlemenin dışında tutuldu. Ayrıca şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, köy içme suları, AFAD'a ait geçici barınma merkezleri, elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketiciler de bu düzenlemenin dışında yer almakta.