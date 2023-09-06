Elinde altın ve doları olanlar dikkat! Uzman isim, "Buraların bir fırsat olduğunu söylemiştim" diyerek rakam verdi

Altın fiyatlarında güncel rakamlar merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamayla altın ve dolar yatırımcılarını uyardı. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte uzman ismin o açıklaması ve 6 Eylül 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...

"BEKLENTİM POZİTİF YÖNDE!"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İSlam Memiş, beklentisinin pozitif olduğunu ifade etti.

Bin 700 TL altındaki gram altın seviyesinin kalıcı olmadığını vurgulayan uzman isim, altın yatırımı yapmak isteynlerin söz konusu rakamları değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Uzman isim açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gram altını ekranlarda 1667 lira olarak görüyorsunuz. Yüzde 1 olarak görüyorsunuz. Serbest piyasaya odaklanmak zorundayız.Gram altın fiyatı 1700-1710 lira aralığında şu an itibariyle, bugün biraz toparlandı. Ons altından destek gördü gram altın / TL fiyatı. Beklentim pozitif yönde devam ediyor.

Merkez Bankası'nın agresif faiz artırımından sonra kısa vadeli bir çekilme oldu. O videolarımda ifade ettim 1700 lira altındaki gram altın seviyesi kalıcı değil diye.Elinde TL bulunduran, döviz bulunduran, altın yatırımı yapmak isteyenlere buraların bir fırsat olduğunu ifade etmiştim. Gram altın / TL'de yön yukarı arkadaşlar.''

"SIK SIK UYARMAYA GAYRET GÖSTERDİM" DİYEREK AÇIKLADI!

Döviz kurlarına da değinen İslam Memiş, şöyle konuştu:

"Elinde dolar bulunduran arkadaşlarımızı sık sık uyarmaya gayret gösterdim. Elinde dolar varsa pariteye giriş yapmak için uygun bir zemin oluştu. Şu an euro / dolar paritesi 1.0932 seviyesinde. 2 puanlık bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Buradaki dengelenme çabasını gözlenmeye sürdüreceğim ama 1.10 seviyesinin altı benim için 'düşük' olmaya devam edecek."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (6 EYLÜL 2023)

Altın fiyatları, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.657,18 TL üzerinden yapan gram altın 1.657,36 liradan alınıyor, 1.657,62 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.144,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.005,00 liradan alınıyor, 11.155,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.602.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.519,00 liradan alınıyor, 5.607,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.792,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Eylül itibarıyla 2.751,00 liradan alınıyor, 2.795,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 6 Eylül günü 10.871.21 TL alış, 11.087,96 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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