Elinde altını olanlar dikkat! Uzmanlardan dikkat çeken yorum: Dalgalanmalar devam edebilir

Son dakika: Altın, dolar ve petrol fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya resmen operasyon başlatmasıyla hareketlendi.Rusya'ya yönelik açıklanan sert yaptırımların ardından risk algısının nispeten yatıştığı ve emtia fiyatlarındaki yükselişin hız kestiği görülüyor. Dolar/TL dün 14.62 seviyesine kadar yükseldikten ve günü 14 civarında tamamladıktan sonra bu sabah 14 civarında güne başladı. Gram altın da dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip etti.

ONS ALTIN

Rusya ile Ukrayna arasında sıcak bir çatışma güvenli liman olarak görülen altına talebi artırıyor. Hafta başında bir yılın zirvesini gören ons altın fiyatı dün ılımlı bir havaya bürünerek 1895 dolar seviyelerine geri dönmüştü. Ancak Rusya’nın resmen işgali başlatmasıyla ons altın fiyatı uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1.970 dolar seviyesini gördü ve son 18 ayın zirvesine çıktı. Rusya’daki savaş riskleri fiyatlandıktan sonra küresel risk iştahının toparlanmasıyla kazançlarının bir kısmını geri veren değerli metal, cuma günü sabah saatlerinde 1.912 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN

Gram altın dün Küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 900 lirayı aştı. Altın fiyatları, küresel piyasalarda risk iştahının bir miktar toparlamasıyla 1,5 yılın zirvesinden geriledi. Gram altın da dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle yeniden 900 TL’nin altına indi.

Çeyrek altın 1.415 liradan, Cumhuriyet altını da 6.170 liradan satılıyor.

PETROL FİYATI REKOR KIRDI

Rusya ile Ukrayna arasındaki krize ilişkin gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş de devam etti. Brent Petrol dün askeri operasyonun ardından varil başına 100 dolar seviyesini kırarak 105 dolara kadar tırmanmıştı. Biden’ın konuşmasının ardından gece saatlerinde 94 dolara kadar gerileyen Brent, sabah saatlerinde 97 doların üzerinde işlem gördü.

UKRANYA'DAN GELEN HABERLER PİYASALARDA DALGALANMAYI DEVAM ETTİRECEK

Rusya'nın Ukrayna'ya dün başlattığı askeri harekatın yansımaları izlenmeye devam edilirken, Rusya'ya yönelik açıklanan sert yaptırımların ardından risk algısının nispeten yatıştığı ve emtia fiyatlarındaki yükselişin hız kestiği görülüyor.

Analistler, Ukrayna'dan gelen haberlerin piyasalarda dalgalanmanın devam etmesine neden olabileceğini belirterek, gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının da takip edildiğini söyledi.

Enerji ve emtia fiyatlarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını aktaran analistler, bu kapsamda bugün İngiltere, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının da izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri takviminde, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

COMMERZBANK: GERİLİM TIRMANIRSA ALTIN KAZANÇLI ÇIKAR

Alman finans kuruluşu Commerzbank’ın stratejistleri, Ukrayna'daki durum giderek daha endişe verici göründüğü için altının daha fazla kazanç elde etmesini bekliyor. "Ukrayna krizi daha da tırmanırsa, artan riskten kaçınma ortamında altına talebin süreceğine inanıyoruz, bu da fiyatının muhtemelen daha fazla kazanç sağlayacağı anlamına geliyor” diyen bankanın analistlerine göre güven liman olarak altın cazibesini koruyacak. Sarı metalin riskten kaçmak için tercih edildiğini söyleyen stratejist, “Hisse senedi piyasaları ve tahvil getirileri düşerken altının fiyatı çıkıyor. Fakat, tıpkı altın gibi güvenli liman olarak görülen ABD Doları, altın fiyatlarında daha güçlü yükselişin önüne geçiyor” şeklinde konuşuyor.

UBS: RALLİ KISA ÖMÜRLÜ

Altın fiyatları, yatırımcıların Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği korkuları arasında güvenli liman arayışıyla son haftalarda yükseldi UBS Yatırım Bankası’ndan Joni Teves altın fiyatlarındaki son güçlenmenin “kısa ömürlü” olacağını tahmin ediyor. Teves, ileriye bakıldığında altın piyasasının reel faiz oranları, ABD Merkez Bankası politikası ve büyüme görünümü gibi makro faktörlere odaklanmaya geri dönmesini bekliyor. Bu nedenle de altın fiyatlarının 2022'nin sonuna doğru düşmesinin muhtemel olduğunu söylüyor. UBS’e göre altın fiyatları 2022'nin sonunda ons başına 1.600 dolara düşecek. Fed’in Mart toplantısında enfl asyonist baskıları yatıştırmak için faiz oranlarını artırması bekleniyor ve Teves bunun altın üzerinde baskı oluşturacağını vurguluyor.

