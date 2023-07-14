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Elinde gram altını olanlar dikkat! Yeni seviyeyi tarih vererek duyurdu: "Rekor üstüne rekor yaşanacak!"

14.07.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Öte yandan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten gram ve çeyrek altın için dikkat çeken bir uyarı geldi. "Rekor üstüne rekor yaşanacağını söylemek sürpriz olmaz" diyen uzman ismin açıklaması sonrası birçok kişi "Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?" sorusuna internette yanıt arıyor. İşte 14 Temmuz 2023 Cuma günü altın fiyatlarında son durum...

Elinde gram altını olanlar dikkat! Yeni seviyeyi tarih vererek duyurdu: "Rekor üstüne rekor yaşanacak!"

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. "Fed Başkanı Powell, şahin tonda açıklamalar ile piyasa üzerindeki söylem gücünü kullanmaya çalışıyor olsa da bunun da bir son kullanma tarihi olacak." diyen İslam Memiş'i açıklamaları sonrası gözler altın fiyatlarına çevrildi. İşte 14 Temmuz 2023 Cuma günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI

Altın fiyatlarına ilişkin konuşan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Altın fiyatlarında uzun vadeli yükseliş beklentim güncelliğini koruyor olsa da, ons tarafında ilk aşamada iki-üç güne kalmadan yeni bir geri çekiliş yaşanacağını düşünüyorum." dedi.

Uzmandan çok kritik açıklama! Gram altın için tarih verdi: Rekor seviyeyi işaret etti!

"DÜŞÜK SEVİYEDEN ALIM YAPMAKTA FAYDA VAR!"

Uzman isim açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Özellikle ilk aşamada 1920 dolar sonrasında da 1900'ün altı test edilebilir. Burada direnç noktalarına dikkat etmekte ve düşük seviyeden alım yapmakta fayda var.

YAKIN ZAMANDA ALIM FIRSATI!

Şahsen ben geçtiğimiz aylarda arkadaşlarımla birlikte tüm birikimimi Türk lirasına yönlendirmiş ve beklemeye geçmiştim. Altın için yakın zamanda gelecek bir alım fırsatını şahsi olarak da değerlendirmeyi düşünüyorum.

ABD enflasyon verilerine de dikkat çeken Altın ve Para Piyasları Uzmanı İslam Memiş şu açıklamayı yaptı:

YAZ SONUNDA SERT YÜKSELİŞLER OLACAK!

Açıklanan enflasyon verileri gösteriyor ki Fed'in faiz artırım süreci miadını doldurmuş durumda. Fed Başkanı Powell, şahin tonda açıklamalar ile piyasa üzerindeki söylem gücünü kullanmaya çalışıyor olsa da bunun da bir son kullanma tarihi olacak. Altında kısa süreli geri çekilmeleri bekliyor olsam da, yaz aylarının sonu itibariyle sert yükselişler bizi bekliyor.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRACAK!

Açıklamasında "Özellikle ons tarafında ilk aşamada 2150 ve 2250 seviyeleri, yıl sonunda ise 2350 doların görülmesi muhtemel." ifadelerini kullanan uzman isim konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Bu artışlarla beraber dövizin de yükselişini hesaba katarsak gram ve çeyrek altın için de rekor üstüne rekor yaşanacağını söylemek sürpriz olmaz."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (14 TEMMUZ 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 14 Temmuz 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.641,66 TL üzerinden yapan gram altın 1.646,45 liradan alınıyor, 1.646,75 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 10.783,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.616,00 liradan alınıyor, 10.834,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.417.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.307,00 liradan alınıyor, 5.442,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.708,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Temmuz itibariyle 2.662,00 liradan alınıyor, 2.720,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 14 Temmuz günü 10.591.96 TL alış, 10,798,12 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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