Elinde Türk lirası olanlar dikkat! Mevduat faizleri yüzde 40’a dayandı: İhtiyaç kredisi faizleri de…

3 aya kadar vadeli TL mevduatlarda da azami faiz oranı yüzde 39,5'e yükselirken, 1 aya kadar vadeli mevduatlarda faiz ise yüzde 38 seviyesinde. 3 aya kadar vadeli TL mevduatta ortalama faiz oranı ise 12 Mayıs haftasında yüzde 30,47'e kadar çıktı. 5 Mayıs haftasında faiz yüzde 29,05 olarak gerçekleşmişti.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI YÜZDE 34’Ü AŞTI

12 Mayıs haftası verilerine göre ihtiyaç kredisinde uygulanan faiz oranı son iki ayda hızla yükselerek yüzde 34'ü aştı. Tüketici kredisinde faiz ise yüzde 30 sınırında bulunuyor. Politika faizi ise yüzde 8,5 seviyesinde.

MERKEZ BANKASI’NIN KARARLARI ETKİLİ OLDU

Geçen hafta piyasa faizlerinde yaşanan yükselişte Merkez Bankası'nın getirdiği ek dönüşüm hedefi etkili oldu. Menkul Kıymet Tesis Hakkında Tebliğ’de değişikliğe gidilerek TCMB, 26 Mayıs-28 Temmuz tarihleri arasında gerçek kişi döviz hesabından TL’ye ek yüzde 10’luk dönüşüm hedefini yakalayamayan bankalara eksik kalan kısım kadar menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirmişti.

Ayrıca, 28 Temmuz sonrası için de kademeli TL’ye geçiş düzenlemesi yapıldı. Buna göre, 28 Temmuz tarihi sonrasında gerçek kişiler için dövizden TL dönüşüm oranında yüzde 30’u yakalayamayan bankalar için yüzde 10 ek menkul kıymet tesisi yapılacak.

KKM’DE YENİ REKOR

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında faiz üst sınırının kaldırılmasıyla vatandaşların talebi yeni rekor getirdi. Toplam 2,3 trilyon liraya ulaşan KKM büyüklüğü döviz ve TL mevduatın önemli bir bölümünü oluşturdu.

BAKAN NEBATİ’DEN KKM AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise dün yaptığı Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesapları ile ilgili yaptığı değerlendirmede uygulamanın döviz kurlarında istikrar sağladığının altını çizdi. Bakan Nebati, “"Bugün, toplam 2,3 trilyon liraya ulaşan KKM uygulamasının bütçeye maliyeti de giderek azalmaya devam etmiş, toplamda 95,3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Faiz üst sınırının kaldırılmasıyla, önümüzdeki dönemde de bütçe üzerinde ciddi bir maliyet oluşturması beklentiler dahilinde değildir” ifadelerini kullandı.



