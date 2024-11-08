Elon Musk ABD'deki seçim zaferiyle servetini de artırdı! Tesla hisseleri uçtu, 2 yıl sonra bir ilk

ABD'de ikinci Trump dönemi başlıyor. Salı günü yapılan seçimde Trump, Harris'i yenerek ABD'nin 47'nci başkanı oldu. Trump'ın seçim kampanyasında yer alan ve seçimi kazanmasındaki ana faktörler arasında yer alan Elon Musk, seçim zaferiyle birlikte servetini de artırdı. Tesla'nın değer, 1 trilyon dolar sınırını aştı.

İKİ YIL SONRA 1 TRİLYON DOLAR DEĞERİNİ AŞTI

CNBC-e'de yer alan habere göre Tesla'nın piyasa değeri, cuma günü gerçekleşen güçlü bir yükselişle 1 trilyon dolar sınırını aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı. Bu önemli artış, Tesla CEO'su Elon Musk'ın, ABD Başkanlığı için seçilen Donald Trump'a anket kampanyasında verdiği destek sonucunda şirketin ayrıcalıklı bir konum elde edebileceği beklentilerini artırdı.

Yatırımcıların Tesla’ya yönelik bu iyimser tahminleri, şirket hisselerinde yükselişe neden oldu. Elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri, Perşembe günkü kapanışa kadar yüzde 19,3 değer kazanmıştı. Bugün ise yüzde 6'nın üzerinde bir artışla iki yıldan fazla süredir görülmeyen yüksek bir seviyeye, 315,56 dolara çıktı. Böylece Tesla, yaklaşık iki yıl sonra yeniden 1 trilyon doları değerini geçti.

TESLA HİSSESİ 315 DOLARA YÜKSELDİ

Türkiye saati ile 19:35'te Tesla hisse senetleri yüzde 6,40'lık yükselişle 315,91 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Reuters’a konuşan kaynaklar, Musk’ın ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin Tesla’nın sürücü destek sistemlerine yönelik düzenleyici kararlarını ertelemesini sağlayabileceğini ve şirketin planladığı otonom araç teknolojileri için daha olumlu bir yasal çerçevenin yaratılmasına öncülük edebileceğini iddia ediyor. Elon Musk, daha önce 30.000 doların altında ekonomik bir model geliştirme planlarını rafa kaldırarak kaynaklarını otonom sürüş teknolojisine yöneltmişti. Ancak bu yeni teknolojinin ticarileşmesi, hem geliştirme sürecindeki zorluklar hem de düzenleyici engeller nedeniyle yavaşlamış durumda.

CFRA Research'ün kıdemli hisse senedi analisti Garrett Nelson, bu seçim sonuçlarının Tesla açısından büyük bir fırsat yaratabileceğini belirtti. Nelson’a göre, Musk’ın Trump’a olan desteği, özellikle otonom sürüş teknolojisi alanında daha hızlı düzenleyici onay alması açısından şirketin önünü açabilir.

Tesla’nın kâr marjındaki artış, şirketin ekim ayı sonlarında açıkladığı son çeyreklik raporda net şekilde görüldü. Bu artışın ardında, Tesla’nın Tam Kendi Kendine Sürüş adı verilen sürücü yardım yazılımı satışlarının güçlü bir şekilde devam etmesi yer alıyor. Bu yazılımın yüksek kârlılığı, şirketin hisse fiyatlarında yukarı yönlü bir baskı oluşturdu. Dünyanın en değerli otomobil üreticisi unvanına sahip olan Tesla, Japonya merkezli Toyota Motor, Çinli BYD ve diğer önemli şirketlerle arasındaki piyasa değer farkını büyük bir oranla koruyor.

Tesla hisseleri, yapay zeka sektörünün dev ismi Nvidia'nın 38,57 katı, Microsoft’un 30,77 katı ve Ford'un 6,29 katı olan 12 aylık ileriye dönük kazanç tahminlerine kıyasla 93,47 kat daha yüksek bir değerleme ile işlem görüyor. Bu çarpan oranları, Tesla'nın yüksek büyüme beklentileriyle desteklenen oldukça güçlü bir yatırım hikayesi sunduğunu ortaya koyuyor.