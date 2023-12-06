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Elon Musk Düzce’ye mi gelecek? Paylaşım üstüne paylaşım yapıldı, sosyal medya karıştı: "Abimin ayağı iyi alıştı"

06.12.2023 09:56 | Son Güncelleme:
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Twitter/X’in sahibi, SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın 2024’te Düzce’ye geleceği iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada söz konusu iddiayla ilgili peş peşe paylaşımlar yapılırken, bir kullanıcının "abimin ayağı iyi alıştı maşallah" şeklindeki yorumu gülümsetti. Kullanıcılarının yoğun ilgisini çeken iddianın doğru olup olmadığı ise merak konusu oldu.

Elon Musk Düzce’ye mi gelecek? Paylaşım üstüne paylaşım yapıldı, sosyal medya karıştı: "Abimin ayağı iyi alıştı"

Elon Musk'ın Düzce’ye gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Çünkü sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor. Bildiğiniz üzere Musk’ın birçok projesi var, ancak hyperloop projesi, en dikkat çekici projelerinden biri olmayı başarıyor.

ELON MUSK - DÜZCE İDDİASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Bildiğiniz üzere Hyperloop projesi, yolcu ve kargo taşımacılığı için tasarlanmış, neredeyse havasız tüplerde manyetik levitasyon teknolojisi kullanan, yüksek hızlı bir ulaşım sistemi olarak biliniyor.

Bu proje, şimdi ise Düzcelileri ilgilendiren bir iddiaya konu edilmiş durumda.

O iddiaya göre, Hyperloop’un stratejik ortağı Düzce’de fabrikası olan bir holding oldu. Dünyada 4 metre çapında tüpleri üreten tek şirket olduğu iddia edilen bu holdingin, projenin teknolojisini üretmek için de çalışmalara destek olduğu iddia edildi.

Bu kapsamda, Elon Musk’ın üretim safhasını incelemek için 2024 yılının Mart ayında Düzce’ye gelmesinin beklendiği öne sürüldü.

musk-detay

ELON MUSK DÜZCE’YE GELECEK İDDİASI DOĞRU MU?

Yerel siteler bu iddiayı haberleştirmiş olsa da Elon Musk’ın Düzce’ye geleceğine dair resmi bir açıklamaya henüz ulaşılamıyor.

Bu konuda yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.

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SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

81 plaka tesla

abimin ayağı iyi alıştı maşallah

bence farklı bir yere getirin

buyursun gelsin

düzcede ev fiyatları

gel gel koçum

ıslama köfte

quenn afyon konseri

vay be düzceye bak sen

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Düzce
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