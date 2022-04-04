Elon Musk'tan Twitter hamlesi! Artık en büyük hissedarlarından biri

Kimsenin beklemediği anlarda attığı bir tweet veya yaptığı bir açıklama ile adını gündeme getirmeyi başaran ünlü milyarder Elon Musk, bu kez Twitter hamlesi ile herkesin ilgisini topladı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyasına göre Elon Musk, Twitter'da %9,2 hisseye sahip oldu. Tesla CEO'su, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na göre 14 Mart'ta 73.486.938 Twitter hissesi satın aldı.
BBC, alınan hissenin, Twitter'ın Cuma günkü kapanış fiyatına göre 2,89 milyar dolar değerinde olduğunu bildirdi.
Alınan hisse, Elon Musk'ı şirketteki en büyük hissedarlardan biri yaptı. Öyle ki Musk'ın hissesi, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in yüzde 2.25'lik hissesinin dört katından fazla.
Haber, Twitter hisselerinde yaklaşık yüzde 25'lik bir artışa neden oldu.
Elon Musk son zamanlarda yeni bir sosyal medya platformu kuracağına ilişkin iddialarla gündeme gelmişti. Musk ise sosyal medya platformu oluşturmayı ciddi bir şekilde düşündüğünü söylemişti.
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