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Elon Musk'tan Twitter hamlesi! Artık en büyük hissedarlarından biri

04.04.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, sürpriz Twitter hamlesi ile gündeme oturdu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyasına göre Elon Musk, yaklaşık 3 milyar dolarlık hisse satın alarak Twitter'da yüzde 9,2 hisseye sahip oldu. Ünlü milyarder, bu hamlesiyle şirketteki en büyük hissedarlardan biri olmayı başardı. Haberin yayılmasıyla ise Twitter hisselerinde sert yükseliş yaşandı.

Elon Musk'tan Twitter hamlesi! Artık en büyük hissedarlarından biri

Kimsenin beklemediği anlarda attığı bir tweet veya yaptığı bir açıklama ile adını gündeme getirmeyi başaran ünlü milyarder Elon Musk, bu kez Twitter hamlesi ile herkesin ilgisini topladı.

ELON MUSK, TWITTER'DAN HİSSE ALDI

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyasına göre Elon Musk, Twitter'da %9,2 hisseye sahip oldu. Tesla CEO'su, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na göre 14 Mart'ta 73.486.938 Twitter hissesi satın aldı.

BBC, alınan hissenin, Twitter'ın Cuma günkü kapanış fiyatına göre 2,89 milyar dolar değerinde olduğunu bildirdi.

Elon Musk

EN BÜYÜK HİSSEDARLARINDAN BİRİ OLDU

Alınan hisse, Elon Musk'ı şirketteki en büyük hissedarlardan biri yaptı. Öyle ki Musk'ın hissesi, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in yüzde 2.25'lik hissesinin dört katından fazla.

Haber, Twitter hisselerinde yaklaşık yüzde 25'lik bir artışa neden oldu.

"CİDDİ BİR ŞEKİLDE DÜŞÜNÜYORUM" DEMİŞTİ

Elon Musk son zamanlarda yeni bir sosyal medya platformu kuracağına ilişkin iddialarla gündeme gelmişti. Musk ise sosyal medya platformu oluşturmayı ciddi bir şekilde düşündüğünü söylemişti.


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