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Elon Musk trilyoner ünvanını kaybetti! Serveti 59 milyar dolar eridi

SpaceX hisselerinde yaşanan sert düşüş nedeniyle kişisel serveti bir günde 50 milyar dolardan fazla eriyen Elon Musk, "dünyanın ilk trilyoneri" unvanını kaybetti.

Elon Musk trilyoner ünvanını kaybetti! Serveti 59 milyar dolar eridi
Cansu Çamcı

Dünyanın ilk trilyoneri Elon Musk, Çarşamba günü SpaceX hisselerindeki düşüşün servetini 50 milyar dolardan fazla azaltmasıyla birlikte 'trilyoner' statüsünü kaybetmiş oldu.

SERVETİ 59 MİLYAR DOLAR AZALDI

Forbes'un haberine göre SpaceX hisseleri Çarşamba öğleden sonra itibariyle yüzde 6,2 oranında düşüş gösterdi. Böylelikle 4,8 milyar SpaceX hissesi ve hisse başına 8,40 dolarlık kullanım fiyatına sahip 350 milyon hisse opsiyonu bulunan Musk'ın net serveti 59 milyar dolar azalarak 994,1 milyar dolara indi.

Ancak Musk trilyoner statüsünü kaybetse de halen 'dünyanın en zengin insanı' unvanını koruyor. Forbes'un verilerine göre en zenginler sıralamasında Google'ın kurucuları Larry Page (292,7 milyar dolar) ikinci, Sergey Brin'in (270 milyar dolar) ile üçüncü sırada bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk hisse
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