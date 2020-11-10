Elvan göreve başladı

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevine başlaması vesilesiyle Twitter hesabından yazılı açıklama yaparak, "Ekonomi politikalarımızın esası, büyüme ve istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanmasıdır" dedi.

Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracaklarını söyleyen Elvan, "Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız" ifadesine yer verdi.

Vergi düzenlemeleri başta olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin artırılması ve bu sayede yatırım ortamının hem yerli hem de uluslararası girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi için gerekli adımların başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili tüm taraflarla iş birliği halinde atılacağını belirten Elvan şöyle devam etti: