Emekli aylığını yükseltmek mümkün mü? SGK uzmanı kritik detayı açıkladı

Emekli aylığının belirlenmesinde yalnızca çalışma süresi ve ödenen primler değil, SGK’ye bildirilen prime esas kazançlar da önemli rol oynuyor. Uzman İsa Karakaş, çalışanların emeklilik döneminde alacağı aylığın düşük seviyede kalmaması için çalışma hayatı boyunca SGK kayıtlarını ve ücret bordrolarını düzenli şekilde takip etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Çalışanların gerçek kazançlarının mevzuata uygun biçimde SGK’ye bildirilmesi büyük önem taşırken, asgari ücret veya daha düşük tutarlar üzerinden yapılan bildirimlerin uzun vadede emekli aylığı hesabına yansıyabileceği belirtiliyor. Fazla mesai, prim ve ikramiye gibi ödemelerin de şartlarına uygun şekilde kayıtlarda yer alması gerekiyor.

SGK'YE BİLDİRİLEN KAZANÇLAR EMEKLİLİK AYLIĞINI ETKİLİYOR

Emeklilikte alınacak aylığın hesaplanmasında çalışma dönemleri boyunca SGK sistemine aktarılan prime esas kazanç tutarları dikkate alınan unsurlar arasında bulunuyor. Bu nedenle çalışanların yalnızca ne kadar prim ödendiğine değil, SGK kayıtlarında hangi kazanç üzerinden bildirim yapıldığına da bakması gerekiyor.

İsa Karakaş, özellikle uzun süre boyunca düşük kazanç üzerinden bildirim yapılmasının emekli aylığı hesabını etkileyebileceğine işaret ediyor. Çalışanların bordrolarında yer alan ücretleri ve SGK kayıtlarındaki prime esas kazanç tutarlarını düzenli olarak karşılaştırması bu açıdan önem taşıyor.

Gerçek kazançların sosyal güvenlik mevzuatına uygun biçimde bildirilmesi gerekirken, çalışanın yalnızca temel ücretini değil, prime tabi olabilecek diğer ödemelerini de kontrol etmesi gerekiyor.

FAZLA MESAİ, PRİM VE İKRAMİYELER DE KONTROL EDİLMELİ

Fazla çalışma ücretleri, primler, ikramiyeler ile ulusal bayram ve genel tatil günleri için yapılan bazı ödemeler, ilgili şartların oluşması halinde SGK bildirimlerinde dikkate alınabiliyor.

Bu nedenle çalışanların her ay aldıkları bordroları incelemesi ve burada yer alan kalemleri SGK’ye bildirilen kazançlarla karşılaştırması önem taşıyor. Özellikle düzenli şekilde yapılan fazla mesailerin ücretlerinin bordroya doğru yansıtılıp yansıtılmadığının kontrol edilmesi gerekiyor.

Çalışanın imzaladığı bordronun içeriğini de dikkatli biçimde incelemesi gerekiyor. Bordroda kendi hesabına göre bir eksiklik bulunduğunu düşünen çalışanlar, somut durum ve ilgili mevzuat çerçevesinde profesyonel hukuki destek alabilir veya resmî kurumlardan bilgi edinebilir.

45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARDA FAZLA MESAİ HESABI

İş Kanunu kapsamında genel uygulamaya göre haftalık 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışma olarak kabul ediliyor. Fazla çalışmanın karşılığında ise saatlik normal ücretin yüzde 50 artırılması esas alınıyor.

Örneğin saatlik normal ücreti 500 TL olan bir çalışanın 3 saat fazla mesai yaptığını düşünelim. Bu durumda çalışanın bir saatlik fazla çalışma ücreti 750 TL olacak. 3 saatlik çalışma karşılığında ortaya çıkacak toplam brüt tutar ise 2 bin 250 TL olarak hesaplanacak.

Bununla birlikte fazla çalışma ücretleri ile diğer ödemelerin SGK matrahında nasıl değerlendirileceği, ödemenin niteliğine ve yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatına göre ele alınması gerekiyor.

BORDROLARIN HER AY İNCELENMESİ ÖNEM TAŞIYOR

Uzman değerlendirmelerine göre çalışanların ücret bordrolarını aylık olarak kontrol etmesi, çalışma hayatındaki kayıtların doğruluğunun takip edilmesi açısından önem taşıyor. Bordroda fazla mesai, prim ve diğer ödemelerin doğru biçimde gösterilip gösterilmediğinin incelenmesi, ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda da önem kazanabiliyor.

Özellikle çalışanın imzaladığı bordronun içeriğini dikkatle incelemesi gerekiyor. Kendi hesabına göre bordroda bir eksiklik olduğunu düşünenlerin ise ilgili mevzuatı ve somut durumu dikkate alarak profesyonel hukuki destekten veya resmî kurumlardan bilgi alabileceği belirtiliyor.

EMEKLİLİK HESABI ÇALIŞMA HAYATINDA TAKİP EDİLMELİ

Emeklilik planlamasının yalnızca emeklilik yaşına ulaşıldığında yapılacak bir işlem olmadığına dikkat çekiliyor. Çalışma süresince SGK'ye bildirilen kazançların düzenli olarak takip edilmesi, sigortalının kendi kayıtlarını kontrol edebilmesine yardımcı oluyor.

İsa Karakaş da çalışanların emeklerinin karşılığının bordro ve SGK kayıtlarına doğru şekilde yansıtılmasının önemine dikkat çekiyor. Bu kapsamda çalışanların hizmet dökümlerini düzenli olarak incelemesi, prime esas kazançlarını takip etmesi ve herhangi bir uyuşmazlık tespit etmeleri halinde SGK veya yetkili kurumlardan bilgi almaları önem taşıyor.