Fon krizinin ortasında 45 milyar liralık çıkış! Kim bu gizemli yatırımcı?

Türkiye’de haftalardır gündemin önemli başlıklarından biri olan fon tasfiye sürecinde, dikkat çeken bir para hareketi ortaya çıktı. Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından birinde tutulan ve yalnızca 8 yatırımcıya ait olan fonda, kriz öncesinde 52 milyar 886 milyon liralık varlık bulunuyordu.

TEK SEFERDE HEPSİNİ ÇEKTİ

Ancak yatırımcılardan birinin fondaki paylarının tamamını tek seferde nakde çevirmesiyle hesapta büyük bir değişiklik yaşandı. Yaklaşık 45 milyar liralık çıkışın ardından fonun toplam büyüklüğü 7 milyar 418 milyon liraya kadar geriledi.

45 MİLYAR LİRA NEREYE GİTTİ?

Sözcü'de yer alan habere göre; söz konusu işlemi gerçekleştiren yatırımcının kimliği kamuoyuna açıklanmadı. Yüklü miktardaki paranın hangi hesaba veya hangi yatırım aracına aktarıldığı da henüz netlik kazanmış değil.

Fonun diğer 7 yatırımcısının durumunun bu işlemden nasıl etkilendiği de merak konusu olurken, tek gecede gerçekleşen bu büyüklükteki çıkış dikkat çekti.

FON KRİZİNİN FİTİLİ ATEŞLENDİ

Türkiye'deki geniş kapsamlı tasfiye sürecinin arka planında ise Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında yürütülen soruşturma bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Yarız'ın Marmaris'ten tekneyle Yunanistan'a kaçtığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Yarız ise bu iddiaları reddederek ifade vermek amacıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldiğini açıklamıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy bünyesindeki 130 fonun TEFAS'taki işlemlerini durdurmuş ve tasfiye sürecini başlatmıştı.

Tasfiye kapsamındaki fonlarda bulunan toplam varlığın 830 milyar lirayı aştığı, süreçten yaklaşık 500 bin yatırımcının etkilendiği belirtilmişti.

MASAK İNCELEMESİNDE MİLYARLIK TRANSFERLER

Soruşturma kapsamında MASAK tarafından gerçekleştirilen incelemelerde de dikkat çeken para transferleri tespit edildi.

İncelemelere göre Muhammed Yarız'ın hesabından 1 Eylül'de İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası'nda bulunan bir hesaba yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira gönderildi.

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından da 24 Ağustos'ta yaklaşık 1 milyar 198 milyon liralık başka bir transfer gerçekleştirildiği belirlendi.

Soruşturmanın genişlemesiyle Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında da gözaltı kararı verildi. Toplam 51 kişi hakkında ise seyahat kısıtlaması ve mal varlıklarına yönelik tedbirler uygulandı.

TASFİYE SÜRESİ 6 AYA ÇIKARILDI

SPK, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi kapsamında Tera'ya bağlı fonlar için Türkiye İş Bankası'nı, Pusula ve diğer 6 şirkete bağlı fonlar için ise Ziraat Bankası'nı portföy saklayıcısı olarak görevlendirdi.

Başlangıçta 3 ay olarak öngörülen tasfiye süresi, piyasadaki derinlik ve likidite koşulları gerekçe gösterilerek 6 aya çıkarıldı.

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Yatırımcıların ödemelerinin, fonlardaki varlıkların aşamalı olarak nakde dönüştürülmesinin ardından sahip oldukları pay oranında yapılması bekleniyor.

Ancak tasfiye sürecinin ortasında ortaya çıkan 45 milyar liralık tek seferlik para çıkışı, fonlardaki işlemlerin nasıl gerçekleştirildiği ve söz konusu yatırımcının kim olduğu konusunda yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.