FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli banka müdürü en büyük fıstıkçamı üreticisi oldu

Emekli banka müdürü en büyük fıstıkçamı üreticisi oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.02.2020 15:03 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde 12 yıldan bu yana çiçekçilik yapan emekli banka müdürü Yunus Göç, Orman İşletmesinden sonra en büyük fıstıkçamı üreticisi oldu. Ürettiği fıstıkçamı fidanlarını yurdun değişik yerlerine gönderen Göç, Lübnan ve Irak’a da ihracat yapıyor.

Emekli banka müdürü en büyük fıstıkçamı üreticisi oldu

Orjan Denetko kavşağında çiçek ve meyve fidanları üreten 70 yaşındaki Yunus Göç, 12 yıl önce başladığı fıstıkçamı üretiminde de başarılı oldu. 80 santimden 4,5 metreye kadar boy boy fıstıkçamları üreten Göç, işinden çok memnun olduğunu söyledi. Şeker hastalığını bitkilerle yendiğini anlatan Göç, fıstıkçamının çok yararlı bir ağaç olduğunu kaydetti. Fıstıkçamı üretiminde iddialı olduğunu anlatan Göç, “ Fıstıkçamı, yaprağı çok iyi gübre olan bir bitki. Dalları çıra, gövdesi ise kereste olur.

AW942093_02

Dibinde mantar biter. Ayrıca kozalaklarının içinden çıkan meyvesi çok değerli. Şu anda fıstık 800 liraya çıktı. Ülkemizin her tarafına dikim yapıldığı zaman Türkiye’nin millî gelirine büyük katkı olacağına inanıyorum. Meyvesi, yalnız Türkiye de değil dünyanın her tarafında yükselmiş durumda. Boş dağları fıstıkçamı ile donattığımız zaman Türkiye’nin milli gelirine büyük katkısı olacağına inanıyorum. Ben bu işe 2008 yılında başladım. O günden bu güne sürekli fıstıkçamı üretiyorum. Şu anda geldiğim nokta şu. Orman idaresinden sonra Türkiye’de en büyük fıstıkçamı üreticisiyim. 80 santimden 4,5 metreye kadar fidanlar üretiyorum. Fıstıkçamını iç piyasaya verdiğim gibi Lübnan’a ve Irak’a da ihraç ediyorum. Talep çok fazla. İnsanlar, üretimi uzun süre aldığı için üretmeyi düşünmüyor. Nerdeyse tekel durumuna düştük. O kadar üreticisi azaldı. Ama benim işlerim iyi. Talep çok fazla. Gün geçtikçe de kaliteye önem veriyorum. Çok düzgün gövdeli uzun boylu fıstıkçamı yetiştirmeye gayret ediyorum. Bu işi çok severek yapıyorum” dedi.

AW942093_03

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti
Düzce'den Rusya'ya ihraç edilecekDüzce'den Rusya'ya ihraç edilecek
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emekli, banka müdürü,

En Çok Okunan Haberler

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

İmar Kanunu'nda değişiklik

İmar Kanunu'nda değişiklik

Bakan duyurdu! 20 bin ek atama müjdesi

Bakan duyurdu! 20 bin ek atama müjdesi

Kredi kullanacaklar dikkat!

Kredi kullanacaklar dikkat!

7 yılın zirvesini gördü! Tarihi rekor kırdı

7 yılın zirvesini gördü! Tarihi rekor kırdı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak

Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya e-ihracat pazarının bu yıl 1 trilyon doları aşması bekleniyor

Dünya e-ihracat pazarının bu yıl 1 trilyon doları aşması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! İzmir ve bölge trafiğine nefes aldıracak otoyol açılıyor

1,5 saatlik yol 40 dakikaya düşecek

Düzce'nin bazaltı Rusya asfaltlarında kullanılacak

Düzce'den Rusya'ya ihraç edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'tan faiz açıklaması

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! 20 bin ek öğretmen ataması yapılacak

Bakan duyurdu! 20 bin ek atama müjdesi

İBB’den metrobüs durakları arasında ulaşıma yüzde 79 oranında zam

Duraklar arasındaki zam dudak uçuklattı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.