Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? İşte zamlı bayram ikramiyesi fiyatları

13 Mayıs’ta Ramazan bayramı kutlanacak. Bayramdan önce de emeklilere bayram ikramiyeleri ödenecek. Neredeyse 3 yıldır her dini bayram öncesi 1000’er TL olarak verilen emeklilere bayram ikramiyeleri bu yıl enflasyon oranına göre zamlı ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde yaptığı konuşmasında emekli bayram ikramiyesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramında ödenecek bayram ikramiyesinin Mayıs ayı başında yatırılacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyelerine enflasyon oranına göre zam yapılacağını açıkladı.

Ancak henüz zammın oranı belli olmadı. Oranın kesinleşmesi durumunda gerekli hesaplamaları sayfamızadan paylaşacağız.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:

Hemen hemen 3 sene evvel emekli vatandaşlarımıza dini bayramlarda 1000’er Türk lirası ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı anında başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazan ayındaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini ise temmuz ortasında yapacağız. En düşük emekli maaşını 1500 Türk lirasına çıkartarak emeklilerimizin mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 Türk lirasından başladığını anımsatmak isterim.



