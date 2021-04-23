Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 zamlı bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

Yılda iki defa verilen emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı ve ne kadar olacağı geçtiğimiz günlerde kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması adına emekli bayram ikramiyelerinin zamlı olarak ödeneceği belirtildi.
Heyecanla beklenen emekli bayram ikramiyelerine yönelik açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, emekli bayram ikramiyeleri hakkında merak edilen detayları kamuoyu ile paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı için emekli bayram ikramiyeleri mayıs ayının ilk haftasında yatırılacak.
Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesinin ise temmuz ayı ortasında yatırılması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında yer alan bir başka detay ise emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağına ilişkindi.
Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağına dair kesin bir rakam vermemekle birlikte emekli bayram ikramiyelerine enflasyon oranında bir artış yapılacağını belirtti.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o açıklaması…
''Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.''
Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yaşlılık aylığı, emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı), malullük aylığı ile ölüm geliri ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor.
Aynı zamanda aylık alan şehit yakınları, muharip gaziler, gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve şampiyon sporcular ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor.
SGK’nı paylaştığı verilere göre, ocak ayı itibarıyla dosya bazında 12 milyon 499 bin emekli bulunuyor. Dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanların da dahil olduğu kişi bazında aylık ve gelir alanların sayısı ise 13 milyon 277 bin kişiye ulaşıyor.
Kanuna göre, SGK’dan “bayramın içinde bulunduğu ayda” aylık ve gelir alan kişilere ikramiye ödenecek. Bayram mayıs ayında olduğu için mayıs ayı itibarıyla gelir ve aylık alanlar ikramiye alabilecek.
Emekli aylıkları, dilekçenin verildiği tarihten sonraki ayın birinden geçerli olmak üzere bağlanıyor. 30 Nisan 2021’e kadar emeklilik dilekçesi verenlerin emekli aylığı 1 Mayıs tarihinden geçerli olarak bağlanacağı için, 30 Nisan’a kadar emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alabilecekler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum