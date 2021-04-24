Emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam gelir? 3 alternatif üzerinde duruluyor...

Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi kanunla düzenlendiği ve kanunda da ikramiye tutarı bin TL olarakk ifade edildiği için enflasyon kadar yapılacak artış için de yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Peki emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam gelir?

İLK ÖDEME MAYIS AYINDA OLACAK

Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon oranında artış yapılacak bayram ikramiyelerinin ödeme takvimlerini açıklamıştı. Erdoğan, “Bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, kurban bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz” şeklinde konuşmuştu. Buna göre zamlı ödemelerin bayrama yetişmesi için önümüzdeki iki hafta içerisinde konuyla ilgili düzenlemenin TBMM’ye gönderilmesi gerekiyor.

3 ALTERNATİF ÜZERİNDE DURULUYOR

Emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatiften söz ediliyor. Bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. Böyle olması durumunda Ocak ayınaki yüzde 8.36’lık fark ilk ikramiyeye eklenecek. İkinci ikramiye döneminde de, Temmuz ayında belli olacak olan yeni enflasyon oranında zam yapılacak. Bir başka ihtimal ise, yıllık enflasyonun ikramiyeye yansıtılması. Bu durumda ise 2020 yılı enflasyonu, ikramiyeye yansıtılacak. Bu da yüzde 14.6 olacak. Aynı zamanda emekliye bayram ikramiyesi uygulamasının başladığı 2018 senesinden bu yana yaşanan enflasyonun ikramiyelere yansıtılması talebi de zaman zaman gündeme getiriliyor.