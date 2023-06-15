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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 ne zaman yatacak? SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte ödeme tarihleri!

15.06.2023 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Yeni Kabine ile ilk toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli bayram ikramiyelerine ilişkin müjdeli haberi duyurdu. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lu emekliler konuya ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte ödeme tarihleri...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 ne zaman yatacak? SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte ödeme tarihleri!

Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için geri sayım devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca ödenecek olan bayram ikramiyesi ödeme tarihine ilişkin detaylar hızla sorgulanmaya başladı. İşte Kurban Bayramı emekli ikramiyleri ile ilgili detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamada,

"Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." dedi.

Kurban bayramı tatili ile ilgili hükümetten önemli açıklama

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz aylarda zamlanmıştı. Emekli bayram ikramiyesi 1100 TL'den 2000 TL'ye çıkarıldı. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, "Emekli ikramiyelerine ilişkin yüzde 45’in üzerinde bir zam yapılacağını düşünüyoruz. Şu anda halihazırda yüzde 50’ye yuvarlanarak emekli ikramiyelerinin 3 bin TL olarak karşımıza çıkacağını öngörüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kurban Bayramı tatili uzatılıyor mu?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'na ilişkin açıklamada,

"Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalarına başlıyor. Kurban Bayramı ile ilgili turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız hafta sonu ile birlikte 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." ifadelerine yer verdi.

Buna göre 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü çalışanlar idari izinli sayılacak.


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