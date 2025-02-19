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Emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında artacak mı? Son açıklama Cevdet Yılmaz’dan geldi…

19.02.2025 13:39
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Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili milyonların beklediği bir açıklama daha geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken emekli bayram ikramiyelerinin gündeme gelip gelmeyeceği ile ilgili de dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili hükümet kanadından gelen son açıklamanın detayları…

Emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında artacak mı? Son açıklama Cevdet Yılmaz’dan geldi…

2025 yılı emekli bayram ikramiyesi için zam kararı milyonlar tarafından beklenirken hükümetten yeni bir açıklama daha geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun Giresun'da gerçekleştireceği programda, oradaki aktörlerle istişarelerde bulunacaklarını söyledi.

Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gündemine ilişkin bir soru üzerine Yılmaz, bölgelerdeki aktörleri bir araya getirip istişareler yaptıklarını anlattı.

Giresun'da gerçekleştirecekleri programda, oradaki aktörlerle istişarelerde bulunacaklarını ifade eden Yılmaz, "Bu vesileyle bakanlarımızla diğer konuları da Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak değerlendireceğiz. Özellikle makro ekonomideki gelişmeleri değerlendirme imkanımız olacak." dedi.

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Yılmaz, emekli bayram ikramiyelerinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna karşılık da Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda genel ekonomi politikalarının görüşüldüğüne işaret etti, gerçekleştirilecek toplantının ise bölgesel kalkınma toplantısı olacağını söyledi. (AA)

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Emekli ikramiyesi için net rakam! 'Çok yüksek ihtimalle...' Emekli ikramiyesi için net rakam! 'Çok yüksek ihtimalle...'
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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