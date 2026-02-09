Emekli bayram ikramiyesi beklentisi yükseliyor: gözler Erdoğan'ın kararında!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyelerinde. 2026 yılının ilk altı ayı için SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yapılan %12,19'luk zammın ardından, en düşük emekli aylığı da 20.000 TL'ye yükseltilmişti. Şimdi ise milyonlarca emekli, bayram öncesinde ikramiyelerine de bir zam yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor. Geçtiğimiz yıl 4.000 TL olarak ödenen Ramazan Bayramı ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağı, emeklilerin bütçesi için büyük önem taşıyor.

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, emekli ikramiyelerine yapılacak zam konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı belirleyici olacak. İktidar kanadından henüz resmi bir açıklama gelmezken, farklı senaryolar gündemde. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın yaptığı açıklamalar, emeklilerin umutlarını daha da artırdı. Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, ikramiye konusunda çeşitli çalışmaların yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklileri memnun edecek bir karar vereceğine inandığını ifade etti.

Emekli dernekleri ve sivil toplum kuruluşları da ikramiye miktarının artırılması yönünde çağrılarda bulunuyor. Hayat pahalılığının her geçen gün arttığı bu dönemde, emeklilerin geçim sıkıntısı çektiği ve ikramiyelerin bu sıkıntıyı bir nebze olsun hafifleteceği vurgulanıyor. Emekliler, ikramiyelerin en azından enflasyon oranında artırılmasını talep ediyor.

Uzmanlar, ikramiye zammının sadece emeklilerin değil, piyasaların da canlanmasına katkı sağlayacağını belirtiyor. Bayram öncesinde emeklilerin yapacağı harcamalar, özellikle küçük esnaf ve yerel işletmeler için önemli bir gelir kaynağı oluşturacak. Bu nedenle, ikramiye zammının ekonomik açıdan da olumlu etkileri olacağı düşünülüyor.

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, emeklilerin ikramiye beklentisi doruk noktasına ulaşmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama, milyonlarca emeklinin bayram sevincini katlayacak ya da hayal kırıklığına uğratacak. Gözler, Ankara'dan gelecek müjdeli haberde.