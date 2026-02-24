FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

HAK-İŞ'ten asgari ücret çağrısı geldi 'İvedilikle' deyip Komisyonu işaret etti

Asgari ücret ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili HAK-İŞ'ten yeni bir açıklama geldi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve diğer konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini istiyoruz. Bu yıl asgari ücret toplantısında, önce bu düzenlemelerin yapılmasını ivedilikle talep ediyoruz." dedi.

HAK-İŞ'ten asgari ücret çağrısı geldi 'İvedilikle' deyip Komisyonu işaret etti

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ tarafından dün bir restoranda düzenlenen iftar programında, çalışma hayatının gündemine dair açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. HAK-İŞ'in 50. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Arslan, bu kapsamda ekim ayına kadar "Türkiye Buluşmaları" adı altında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bu yıl Bursa'daki kitlesel mitingle kutlayacaklarını duyuran Arslan, burada Sudanlı sendikacıların da yer alacağını ifade etti. HAK-İŞ'in Türkiye'de en fazla kadın üyeye sahip işçi konfederasyonu olduğuna dikkati çeken Arslan, 15. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'nı 5 Mart'ta Ankara'da düzenleyeceklerini bildirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

HAK-İŞ ten asgari ücret çağrısı geldi İvedilikle deyip Komisyonu işaret etti 1

"DÜZENLEMELERİN YAPILMASINI İVEDİLİKLE TALEP EDİYORUZ"

Arslan, işveren ve hükümet tarafından belirlenen asgari ücreti rakamının talep ve beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

"Hükümetimize, Sayın Bakan'a buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Mutlaka Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve diğer konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini istiyoruz. Bu yıl asgari ücret toplantısında, önce bu düzenlemelerin yapılmasını ivedilikle talep ediyoruz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğünde taktığı çeyrek altın geri gelmeyince icraya verdi: Sonuç şaşırttı Düğünde taktığı çeyrek altın geri gelmeyince icraya verdi: Sonuç şaşırttı

HAK-İŞ ten asgari ücret çağrısı geldi İvedilikle deyip Komisyonu işaret etti 2

Yüksek vergi dilimleri, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, iş kazaları ve kayıt dışı istihdamın çalışma hayatının en önemli gündem başlıkları olduğunu vurgulayan Arslan, bu konuları her zaman gündeme getirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

HAK-İŞ ten asgari ücret çağrısı geldi İvedilikle deyip Komisyonu işaret etti 3

Ev işçilerinin sendikal örgütlülüğe kavuşması için çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Arslan, "100 binin üzerinde ev işçisini örgütledik. Bunların kayıt altına alınması, sosyal güvenlik sistemine ve İş Kanunu kapsamına dahil edilmesi gibi temel taleplerimiz var. Bunların gerçekleşmesini istiyoruz." diye konuştu.

HAK-İŞ ten asgari ücret çağrısı geldi İvedilikle deyip Komisyonu işaret etti 4


Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyorBir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor
Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatıGram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu HAK-İŞ HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.