Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Bakan Bilgin açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağkur bayram ikramiyeleri ödeme tarihi

Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar ödeneceği sorgulanıyor. Bakan Bilgin'in açıklamaları ile beraber ikramiye hakkındaki detaylar da belli oldu. Emekli bayram ikramiyeleri yakın süreçte hesaplara yatacak. Peki ikramiyeler ne zaman ve ne kadar yatacak?

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını duyurdu ve açıklamasında şöyle dedi:

"Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum."

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Bilgin emeklilere yapılacak olan bayram ikramiyesi ödemelerinin de 28-29 Nisan 2022 tarihlerinde hesaplara yatacağını açıkladı.

Bilgin, ayrıca asgari ücret hakkında da konuşarak şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücrete Temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor. Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor. Biz ekonomik programımızı başarıyla götürmek mecburiyetindeyiz. Toplu sözleşmeleri çok önemli garanti altına aldık. Kamu çalışanlarına yüzde 31 fark verdik. Sosyal temelleri olan ekonomi programını sürdürüyoruz.

