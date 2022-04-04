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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 3 bin TL'yi bulabilir! 2022 Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

04.04.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılda iki kez yatırılan emekli ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramlarında hesaplara yatırılıyor. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının başlamasıyla beraber emekli ikramiyelerinde son durum merak ediliyor. Son olarak ikramiyelerin 3 bin TL olacağı iddia edilirken, ödenecek miktar ve tarih de araştırma konusu oldu. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte merak edilenler...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 3 bin TL'yi bulabilir! 2022 Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Bu sene de Ramazan ayının gelmesiyle beraber gözler emekli bayram ikramiyesine çevrildi. Emekli vatandaşlar "2022 bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?" sorusunu merak ediyor. SGK, Bağkur ve memur emeklileri her sene olduğu gibi bu bayramdan önce de emekli ikramiyesini almak için bekliyor. Yapılan son emekli maaşı zammı sonrası emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Ramazan Bayramı bu sene 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Her Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde bilindiği üzere emekli ikramiyesi verilmekte. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022 tarihinden önce hesaplara hesaplara yatacak.

3 BİN TL'YE KADAR ÇIKABİLİR

Kredi faiz oranları düştü mü?

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz son Kurban Bayramı'nda bin 100 lira olarak hesaplara geçmişti. Son olarak kulislerde konuşulanlara göre, sene sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496,88 TL miktarında ödenebilir.

Yani buna göre iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993,76 TL'ye kadar çıkabilir.

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