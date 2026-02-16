FİNANS

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatırılacak?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor. Maaşlara yapılan zammın ardından bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak edenler gözünü hükümete çevirdi. Peki 2026 yılında emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi için beklentiler ne? İşte bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Milyonlarca emekli 2026’nın ilk yarısında ne kadar zam alacağını öğrendikten sonra bayram ikramiyesine yapılacak olan iyileştirme için beklenilmeye başlandı.

17 MİLYON EMEKLİ BEKLİYOR!

17 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri konusunda da geri sayım başladı. 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye çıkarılması hedefleniyor. Sabah’ın haberine göre, bütçeye 150 milyar TL üzerinde etki oluşturacağı hesaplanırken, bayram ikramiyesine ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulacak torba teklife eklenmesi planlanıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK?

Bayram ikramiyelerini, "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.

DUL VE YETİMLER NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Emekli bayram ikramiyesinden dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranına göre yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak.
NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli bayram ikramiyeleri emekli maaşlarının yattığı bankalardaki hesaplar üzerinden alınacak. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında olacak. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Bayram ikramiyesi emekli
