Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? 2022 Ramazan emekli ikramiyesi bu ay yatar mı?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? 2022 Ramazan ikramiyesi bu ay yatar mı? Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler Ramazan'da alınacak bayram ikramiyelerine çevrildi. 2022 yılının ilk ikramiyesinden yaklaşık 13,5 milyon emekli faydalanacak. Peki; emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

BAYRAM İKRAMİYESİNDE 4 YENİ FORMÜL

2022 Bayram ikramiyesi için 4 alternatifin üzerinde duruluyor. Medyada öne çıkan formüller şu şekilde;

Birinci formül: Emekli bayram ikramiyesi için ilk formül enflasyon oranında artış yapılması.

2021 yılı enflasyon oranı yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiyenin yıllık enflasyona göre artırılması durumunda ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilir. Bu formül ile 2022 yılında iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilir.

İkinci formül: Bayram ikramiyesi artışında yeniden değerleme oranının dikkate alınması.

2022 yılının başında bazı ceza, harç ve vergilerin güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

Eğer bu artış bayram ikramiyesine yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilir. Bu yöntemle 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulabilir.

Üçüncü formül: 2022 yılı net asgari ücretteki yüzde 50.51 artışın ikramiye artışına da uygulanması.

Bu formülün hayata geçirilmesi halinde, emeklilerin ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilir. Yıllık alınacak toplam ödeme ise 3 bin 311 liraya ulaşabilir.

Dördüncü formül: İkramiye için son formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması.

Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kruban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenebilir. Bu yöntemin hayata geçirilmesi halinde Emekli ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olur. Her bayram için ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa ulaşabilir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Ramazan Bayramı'nın Mayıs ayı başında olması nedeniyle ikramiyelerin Nisan ayının son haftasında yatırılması bekleniyor.



