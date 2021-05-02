Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı | Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? İşte 2021 emekli ikramiyesi miktarı ve tarihi...

2018 senesinden bu yana ödenmeye devam eden bayram ikramiyesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 3 senedir zam yapılmayan emekli bayram ikramiyelerine, 2021 yılında enflasyon tutarı oranında zam yapıldı. Buna göre emekli bayram ikramiyeleri bu sene, 1100 TL olarak hesaplara yatacak. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
2021 yılı Emekli bayram ikramiyesinin Mayıs ayının ilk haftası içerisinde hesaplara yatırılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı bir son dakika açıklamasına göre, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı. Bakan Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının ise 12,3 milyar lira olduğunu belirtti.
Emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyesinin 6-7 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek.
Aynı zamanda aylık alan şehit yakınları, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, gaziler, muharip gaziler ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilmekte.
2021 Emekli bayram ikramiyesinin belirlemesinin enflasyon oranına göre yapılacağı açıklanmıştı. İkramiye, enflasyon oranında zamlandı ve bu sene 1.100 TL olarak belirlendi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum