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Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı | Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? İşte 2021 emekli ikramiyesi miktarı ve tarihi...

02.05.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk defa 2018 yılında ödenmeye başlanan ve yaklaşık 12,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile vatandaşlar tarafından merak edildi. 1.000 TL bayram ikramiyesine bu sene enflasyon tutarı oranında zam yapılırken mecliste gerçekleşen görüşmelerin ardından yeni yılda ödenecek bayram ikramiyesi tutarı da belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ikramiyeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı | Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? İşte 2021 emekli ikramiyesi miktarı ve tarihi...

2018 senesinden bu yana ödenmeye devam eden bayram ikramiyesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 3 senedir zam yapılmayan emekli bayram ikramiyelerine, 2021 yılında enflasyon tutarı oranında zam yapıldı. Buna göre emekli bayram ikramiyeleri bu sene, 1100 TL olarak hesaplara yatacak. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIYOR?

2021 yılı Emekli bayram ikramiyesinin Mayıs ayının ilk haftası içerisinde hesaplara yatırılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı bir son dakika açıklamasına göre, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı. Bakan Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının ise 12,3 milyar lira olduğunu belirtti.

Emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyesinin 6-7 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek.

Aynı zamanda aylık alan şehit yakınları, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, gaziler, muharip gaziler ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilmekte.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

2021 Emekli bayram ikramiyesinin belirlemesinin enflasyon oranına göre yapılacağı açıklanmıştı. İkramiye, enflasyon oranında zamlandı ve bu sene 1.100 TL olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Enflasyon
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