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Emekli bayram ikramiyesinde kritik detay! Bayramdan önce mi bayramdan sonra mı?

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
24.03.2025 08:34
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Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılması kararının ardından ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağını merak ederken dün SGK'dan konuyla ilgili açıklama gelmişti. İkramiyelerin 4 bin TL'ye çıkarılması için kararın Meclis'ten geçmesi gerekirken gündem nedeniyle teklif henüz TBMM'de yasalaşamamıştı. SGK da 3 bin TL'lik kısmın bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını açıklamıştı. Peki, farklar ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesinde kritik detay! Bayramdan önce mi bayramdan sonra mı?

SGK, emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyelerinin bugün itibaren ödenmeye başlayacağını duyurdu. Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17, 18 ve 19'da olanlara 24 Mart, 20, 21, 22'si olanlara 25 Mart, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 26 Mart'ta ikramiyeleri ödenecek.

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İLK ETAPTA 3 BİN LİRALIK ÖDEME YAPILACAK

Bayram ikramiyeleri, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamının hesabına 27 Mart'ta, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanların hesabına ise nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta yatırılacak. Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılacak.

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FARK ÖDEMESİ SONRADAN HESAPLARA YATACAK

TBMM'deki teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak. (AA)

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Ahmet Kıvanç, Habertürk'teki yazısında TBMM Genel Kurulu’ndaki emekli ikramiyenin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra farkların ödeneceğini belirtip "Teklif bu hafta perşembe gününe kadar TBMM’de kabul edilmezse farkların ödenmesi Ramazan Bayramı sonrasına kalacak" dedi.

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FARK ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

Kıvanç fark ödemesi ile ilgili "Kanun çıktıktan sonra emekli aylığı alanlara bin lira fark ödenecek. Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetim aylığı alanlara 500 TL, hissesi yüzde 25 olan yetim aylığı alanlara 250 TL, hissesi yüzde 75 olan dul aylığı alanlara ise 750 TL fark ödenecek. Sürekli iş göremezlik geliri alanlardan iş göremezlik oranı yüzde 30 olanlara 300 TL, yüzde 40 olanlara 400 TL fark ödemesi yapılacak" ifadelerini kullandı.

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