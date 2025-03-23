SGK'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması! Tarih belli oldu '3 bin TL' detayı

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? SGK'dan konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Buna göre; Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlanıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında, Bağ-Kur kapsamında ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar için ödeme günleri belirtilirken söz konusu tarihlerde 3000 TL olan bayram ikramiyesinin hesaplara aktarılacağı belirtildi.

FARK TUTARLARININ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılması kararlaştırılmıştı ancak kararın Meclis'ten geçmesi gerekiyordu. Bununla ilgili SGK'nın açıklamasında ise "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" denildi.

SGK'dan yapılan açıklama şu şekilde: