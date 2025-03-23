FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SGK'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması! Tarih belli oldu '3 bin TL' detayı

SGK'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması! Tarih belli oldu '3 bin TL' detayı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
23.03.2025 10:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK'dan emekli bayram ikramiyesi ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada "Ramazan Bayramı ikramiyesini 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SGK'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması! Tarih belli oldu '3 bin TL' detayı

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? SGK'dan konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Buna göre; Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlanıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında, Bağ-Kur kapsamında ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar için ödeme günleri belirtilirken söz konusu tarihlerde 3000 TL olan bayram ikramiyesinin hesaplara aktarılacağı belirtildi.

FARK TUTARLARININ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılması kararlaştırılmıştı ancak kararın Meclis'ten geçmesi gerekiyordu. Bununla ilgili SGK'nın açıklamasında ise "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" denildi.

SGK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

SGGGG

Canlı Borsa
Tarihe geçecek karar: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandıTarihe geçecek karar: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı
Instagram ve Twitter neden açılmıyor? Instagram ve Twitter neden açılmıyor?
Anahtar Kelimeler:
sgk Emekli bayram ikramiyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şarkıcı Ercan Saatçi serbest kaldı! Adliye çıkışı böyle görüntülendi

Şarkıcı Ercan Saatçi serbest kaldı! Adliye çıkışı böyle görüntülendi

Tarihe geçecek karar: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Tarihe geçecek karar: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

İmamoğlu tutuklandı! CHP'den art arda açıklamalar

İmamoğlu tutuklandı! CHP'den art arda açıklamalar

Instagram ve Twitter neden açılmıyor?

Instagram ve Twitter neden açılmıyor?

Güvenli liman arayanlara 'altın' tavsiyesi!

Güvenli liman arayanlara 'altın' tavsiyesi!

İki gece sıcaklık eksiye düştü olan üzüm bağlarına oldu!

İki gece sıcaklık eksiye düştü olan üzüm bağlarına oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.