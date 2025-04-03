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Emekli bayram ikramiyesinde tartışma yaratan detay: "250 TL’yi de bugün yatırıyorlar"

03.04.2025 08:56
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Emekli bayram ikramiyesi bin liralık fark ödemesi bugün hesaplara yatmaya başlayacak ancak bayram ikramiyesine yapılan ve tartışma konusu olan bin TL’lik zamla ilgili tepki çeken detaylar da ortaya çıktı. Dul ve yetimlere yapılacak fark ödemeleri şaşırttı. Bugün hesaplarına yatması için 250 TL bekleyen yetimler bile var. İşte emekli bayram ikramiyesindeki o detaylar…

Emekli bayram ikramiyesinde tartışma yaratan detay: "250 TL’yi de bugün yatırıyorlar"

Emekli ikramiyesine yapılan zam ve ödemeler bu yıl yine tartışma konusu oldu. Muhalefetin ve emeklilerin ‘en az bir asgari ücret kadar olmalı’ talebine karşın emeklilerin bayram ikramiyesini yüzde 33 zamla 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkmıştı ancak emekli, dul ve yetimler onu da taksit taksit alabildi.

Sözcü’nün haberine göre; Bayram öncesinde ödenmesi gereken ikramiyeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyondan sonra AK Parti ve MHP milletvekillerinin meclis yoklamasına katılmaması sebebiyle bayram sonrasına kaldı. Zam Meclis’ten geçemediği için, bayram öncesi zamsız haliyle 3 bin TL ikramiye verildi.

Bayramdan sonra yasa geçince Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ikramiyenin kalan 1.000 TL’lik kısmının bugünden itibaren yatacağı açıklandı. Aylık ödeme günü 17-21 arasında olanlar bugün, 22-26 arasında olanlar ise yarın ikramiyelerinin kalan kısmına kavuşabilecek. Aylık ödeme günü 17-21 arasında olanlar bugün, 22-26 arasında olanlar ise yarın ikramiyelerinin kalan kısmına kavuşabilecek.

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250 TL BEKLEYEN EMEKLİLER VAR!

Dul ve yetimlerin emekli ikramiyelerinin de aynı şekilde bölündüğüne dikkat çeken DİSK Emekli-Sen Başkanı Cengiz Yavuz, “Maaşın yüzde 75’ini alan bir dul arkadaşımız, ikramiyenin de yüzde 75’ini alıyor yani 3 bin TL’sini alacak. Bayram öncesi bu tutarın yüzde 75’i yani 2.250 TL yatırıldı. 750 TL için beklettiler insanları. Bu oranın düştüğü ve 1.000 TL ikramiye alacak dul ve yetimlere 750 TL bayram öncesi yatırıldı. 250 TL’yi bugün yatırıyorlar. Ayıptır, bu bir ikramiye değildir” dedi.

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EN AZ ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI

Türkiye’nin başkanlık sistemine geçtiği 2018 yılında asgari ücretin yüzde 62’si olan emekli ikramiyesinin, bugün asgari ücretin yüzde 18’ine gerilediğini hatırlatan Emekli-Sen Başkanı Cengiz Yavuz, “İkramiyenin alım gücü kalmadı, bu artık ikramiye olmaktan çıktı. Biz bu tutarın en az bir asgari ücret tutarına çıkarılması gerektiğini söylüyoruz. İkramiye olmaktan çıkmış bu tutara karşı üzgünüz ama mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Emeklilerimizle birlikte her alanda tepkimizi göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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