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Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişme! İşte konuşulan rakamlar...

28.03.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 100 lira zamlanarak 1100 lira olan emekli ikramiyesi için rakamlar konuşulmaya başladı. Henüz resmi bir açıklama gelmese de sene başında asgari ücrete gerçekleştirilen zam ve enflasyon neticesinde beklenti yüksek. İşte 2022 bayram ikramiyesiyle ilgili son dakika gelişmeleri...

Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişme! İşte konuşulan rakamlar...

Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ramazan bayramı yaklaşırken gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyede, yeni zam bekleniyor. Ramazan Bayramı'ndan hemen önce ilgililerin hesaplarına aktarılacak emekli bayram ikramiyelerinde henüz net rakamlar açıklanmadı. Bu yıl masada 4 formül olduğu konuşuluyor. Bayram başına ikramiye 2 bin 126 liraya kadar çıkabilir. İşte 2022 emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika gelişmesi...

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BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli bayram ikramiyesi için 2022 yılında ilk ödemeler 2 Mayıs öncesinde yapılması hedefleniyor. Gazete Vatan'ın haberine göre, Ramazan Bayramı'ndan hemen önce ilgililerin hesaplarına aktarılacak emekli bayram ikramiyelerinde henüz net rakamlar açıklanmadı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıl 100 lira zamlanarak 1100 lira olan emekli ikramiyesi için bu yıl masada 4 formül olduğu konuşuluyor. Bayram başına ikramiye 2 bin 126 liraya kadar çıkabilir.

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.
2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir.

Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek.

Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması...

Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak.

Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.

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YENİ EMEKLİ DE ALACAK

Bayramdan önce emeklilik kararı alınan sigortalılar da ikramiye hakkını kullanacak. Eğer emeklilik kararı Ramazan bayramından sonra alınırsa bu kez sadece Kurban bayramı ikramiyesi ödenecek.

HERKESE AYNI ÖDEME

Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece eğer artış olursa tüm emekliler aynı anda yararlanmış olacak.

Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödeniyor.

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KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.


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