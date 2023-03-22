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Emekli bayram ikramiyesine zam mı gelecek? 2023 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? Bakan Bilgin açıkladı!

22.03.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili beklenen son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada emeklilere müjde verdi. Peki, Emekli bayram ikramiyesine zam mı gelecek? 2023 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesine zam mı gelecek? 2023 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? Bakan Bilgin açıkladı!

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili flaş bir açıklama geldi. en düşük emekli maaşını ve bayram ikramiyesini yükseltecek çalışmaları olduklarını belirtti. Bu açıklama sonrası emekli bayram ikramiyesi zam tutarı şimdiden merak konusu oldu. İşte, zam görüşmesi sonrası Bakan Bilgin'in yaptığı 'emekli maaşı bayram ikramiyesi zammı' açıklaması....

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM MI GELECEK?

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Bilgin "En düşük emekli maaşını ve bayram ikramiyesini yükseltecek çalışmalarımız var" dedi.

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Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"En düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Emeklinin bayram ikramiyelerini yükseltecek çalışmalarımız var.

Emeklilere rahat nefes aldıracak düzenlemeyi ayrıntılı olarak çalıştım. Bu hafta içerisinde, en geç önümüzdeki hafta başında Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim.

İnanıyorum ki emeklilerin beklediği, daha rahat bir nefes alacağı önerilerimizin de sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirecektir. Bütün emeklilerin hayatında bu çalışma bir rahatlama sağlayacaktır."

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

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