Emekli bayram ikramiyesine zam var mı? Ödeme takvimi belli oldu, son açıklama emeklileri üzecek…

Kurban Bayramı yaklaşırken emekli yeni bir 'ikramiye müjdesi gelir mi' sorusuna yanıt arıyordu. Ankara kulislerini hareketlendiren o iddiaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Işıkhan’dan yanıt geldi. Bakan Işıkhan bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik bir çalışma olmadığını söyledi.

Maaş ve ikramiye ödemesi takvimi ile ilgili de kollar sıvandı net tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak ama 17-26 Haziran tarihlerinde ödenen Haziran ayı maaşlarının öne çekilmesi ikramiyelerle birlikte 10-14 Haziran tarihleri arasında ödenmesi planlanıyor. Önce SSK ardından Bağkur son olarak da Emekli Sandığı mensupları ödeme alacak. 16 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı öncesi tüm emekliler maaş ve ikramiyelerine kavuşmuş olacak.

AK Parti MKYK toplantısından da dikkat çeken kulis bilgileri sızdı. Bazı isimlerin emeklilere Temmuz ayında enflasyonun üstünde zam yapılması gerektiğini söylediği ancak bu görüşün destek bulmadığı belirtildi. Kaynak yetersizliğine dikkat çekilirken EYT'nin yanlış adım olduğu görüşü dile getirildi ve öneriye itirazlar yükseldi.







