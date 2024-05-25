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Emekli bayram ikramiyesine zam var mı? Ödeme takvimi belli oldu, son açıklama emeklileri üzecek…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
25.05.2024 07:59
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Emekli bayram ikramiyesine zam müjdesi beklerken bu konuda bir çalışma olmadığı ortaya çıktı. Ödeme takvimi ile ilgili ise emeklileri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Emekli maaşı ve 3 bin liralık ikramiyeler Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatmış olacak. İşte kulislerde konuşulan ödeme takviminin tarihleri…

Emekli bayram ikramiyesine zam var mı? Ödeme takvimi belli oldu, son açıklama emeklileri üzecek…

Kurban Bayramı yaklaşırken emekli yeni bir 'ikramiye müjdesi gelir mi' sorusuna yanıt arıyordu. Ankara kulislerini hareketlendiren o iddiaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Işıkhan’dan yanıt geldi. Bakan Işıkhan bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik bir çalışma olmadığını söyledi.

Maaş ve ikramiye ödemesi takvimi ile ilgili de kollar sıvandı net tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak ama 17-26 Haziran tarihlerinde ödenen Haziran ayı maaşlarının öne çekilmesi ikramiyelerle birlikte 10-14 Haziran tarihleri arasında ödenmesi planlanıyor. Önce SSK ardından Bağkur son olarak da Emekli Sandığı mensupları ödeme alacak. 16 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı öncesi tüm emekliler maaş ve ikramiyelerine kavuşmuş olacak.

AK Parti MKYK toplantısından da dikkat çeken kulis bilgileri sızdı. Bazı isimlerin emeklilere Temmuz ayında enflasyonun üstünde zam yapılması gerektiğini söylediği ancak bu görüşün destek bulmadığı belirtildi. Kaynak yetersizliğine dikkat çekilirken EYT'nin yanlış adım olduğu görüşü dile getirildi ve öneriye itirazlar yükseldi.

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