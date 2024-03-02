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  4. Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Meclis'te kabul edildi

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Meclis'te kabul edildi

02.03.2024 00:43
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TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Meclis'te kabul edildi

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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emekli ikramiye yargı paketi
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