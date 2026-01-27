Emekli için kulislerde konuşulan rakam belli oldu: 2 Bakanlıktan çalışma

Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde artış yapılması gündemde. İkramiyenin 4 bin TL'den 5 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Eğer bu yönde adım atılırsa bayram ikramiyeleri %25 oranında artırılmış olacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

CNN Türk'te yer alan habere göre; bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'den 5 bin TL'ye çıkartılması gündemde. Bayram ikramiyeleri ilk olarak 2018 yılında emeklilere ödenmeye başlanmıştı. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyeleri ödeniyor. O tarihten bu yana 2024 yılında 3.000 liraya, 2025 yılında yüzde 33'lük artışla 4.000 liraya yükseltildi.

Bu Ramazan Bayramı öncesinde de bayram ikramiyesine %25 oranında artış yapılacağının kulislerde konuşulmaya başlandığı aktarıldı. Eğer zam yapılırsa bayram ikramiyesinin 5.000 TL olacağı belirtildi.

Öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının bir çalışma yapmalarının beklendiği, o çalışmaların ardından bayram ikramiyelerine ilişkin bir taslak hazırlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı kaydedildi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Bir artış yapılması için de Meclis'te yasal düzenleme gerektiği vurgulanırken eğer kesin karar verilirse düzenlemenin Ramazan ayı içerisinde Meclis başkanlığına sunulmasının beklendiği aktarıldı.