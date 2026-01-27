Zam geldi: Akaryakıt tabelasında değişim var! İşte 27 Ocak güncel fiyatlar

Benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamaya devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında bir zam daha geldi. Peki, akaryakıtta zam hangi ürüne geldi? Benzine zam geldi mi? Benzine zam var mı bugün? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 27 Ocak 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 27 Ocak 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE ZAM GELDİ

Son gelişmeye göre; benzinin litre fiyatına 1 lira 11 kuruş zam yapıldı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (27 OCAK 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 55.21 TL

Motorin: 57.36 TL

LPG: 29.29 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 55.03 TL

Motorin: 57.18 TL

LPG: 28.69 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 56.11 TL

Motorin: 58.44 TL

LPG: 29.17 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 56.39 TL

Motorin: 58.71 TL

LPG: 29.09 TL