Zam geldi: Akaryakıt tabelasında değişim var! İşte 27 Ocak güncel fiyatlar

Akaryakıt fiyatları son durum! Benzine zam geldi mi? Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme daha oldu. Buna göre bir akaryakıt ürününe zam geldi. Akaryakıt tabelası bir kez daha değişti. Peki, hangi akaryakıt ürününe zam geldi? Benzine zam var mı bugün? 27 Ocak 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...

Hande Dağ

Benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamaya devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında bir zam daha geldi. Peki, akaryakıtta zam hangi ürüne geldi? Benzine zam geldi mi? Benzine zam var mı bugün? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 27 Ocak 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 27 Ocak 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

Zam geldi: Akaryakıt tabelasında değişim var! İşte 27 Ocak güncel fiyatlar 1

BENZİNE ZAM GELDİ

Son gelişmeye göre; benzinin litre fiyatına 1 lira 11 kuruş zam yapıldı.

Zam geldi: Akaryakıt tabelasında değişim var! İşte 27 Ocak güncel fiyatlar 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (27 OCAK 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Zam geldi: Akaryakıt tabelasında değişim var! İşte 27 Ocak güncel fiyatlar 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 55.21 TL
Motorin: 57.36 TL
LPG: 29.29 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 55.03 TL
Motorin: 57.18 TL
LPG: 28.69 TL

Zam geldi: Akaryakıt tabelasında değişim var! İşte 27 Ocak güncel fiyatlar 4

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 56.11 TL
Motorin: 58.44 TL
LPG: 29.17 TL

Zam geldi: Akaryakıt tabelasında değişim var! İşte 27 Ocak güncel fiyatlar 5

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 56.39 TL
Motorin: 58.71 TL
LPG: 29.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.34
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
55.2
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.18
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.49
Gazyağı
47.67
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir benzin motorin Zam Akaryakıt Benzin fiyatları Motorin fiyatları benzin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı benzine zam
En Çok Aranan Haberler

