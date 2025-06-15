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Emekli için 'seyyanen zam' talebi! 'Kaçınılmaz' En düşük emekli maaşında asgari ücreti işaret etti

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak? Milyonlarca emekli bu soruların yanıtını merakla beklerken gözler temmuzda açıklanacak ve maaş zammı hesaplaması için gereken son enflasyon rakamına çevrildi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliler için seyyanen zam talebinde bulundu.

Emekli için 'seyyanen zam' talebi! 'Kaçınılmaz' En düşük emekli maaşında asgari ücreti işaret etti

Emeklinin gözü kulağı temmuzda açıklanacak enflasyon rakamıyla beraber maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Bir yandan da en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı araştırılıyor. Hesaplamalar yapılmaya devam ederken TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün'den dikkat çeken bir talep geldi. Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, emeklilerin, toplumun dar gelirli kesimini oluşturduğunu, milyonlarca emeklinin en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lirayla geçinmek zorunda olduğunu belirtti.

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"SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI DÜZENLEMELERİ KAÇINILMAZDIR"

Memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşmedeki oranlarda, SSK ve Bağ-Kur statüsünde emekli olanların aylıklarına ise enflasyon oranında zam yapıldığını aktaran Ergün, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında açıklanacak TÜFE rakamlarıyla belirlenecek emekli zammı, emeklilerimizin geçim mücadelesinde belirleyici rol oynayacak. Ancak ekonomik koşullar ve emeklilerimizin alım gücündeki erime göz önüne alındığında sadece TÜFE'ye endeksli bir zam yeterli olmayacaktır. TÜİK'in enflasyon rakamları ne yazık ki emeklilerimizin mutfaktaki gerçeğini yansıtmaktan uzaktır. Bu nedenle temmuz ayı zammı için sadece TÜFE oranına bağlı kalmak, emeklilerimizi yoksulluğa mahkum etmek anlamına gelecektir. Hükümetimizden talebimiz net. Emeklilerimizin rahat bir nefes alabilmesi için seyyanen zam ve refah payı düzenlemeleri kaçınılmazdır."

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini ve 2000 sonrası emekli olanların intibak sorununun çözülmesini isteyerek, "Emekli maaşlarının hesaplanma yönteminde adaletsizliklere yol açan mevcut sistem revize edilmelidir. Çalışma süresi uzadıkça maaşları düşüren bu model, sosyal güvenliğin eşitlik ilkesine aykırıdır. Emeklilerimizin yaklaşık yüzde 23'ünün kiracı, yüzde 35'inin ise sobalı evde yaşadığı bir ortamda, kira ve yakacak yardımı gibi destekler de acilen hayata geçirilmelidir." ifadelerini kullandı. (AA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
Hissenet
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Türkiye Emekliler Derneği emekli seyyanen zam
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