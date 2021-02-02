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Emekli ikramiye tarihleri 2021... Emekliye promosyon 500 TL mi olacak? İşte emeklinin 2021 bayram ikramiye tarihleri!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.02.2021 08:53 | Son Güncelleme

Emekli vatandaşlar yılda iki kere zam alırken, iki defa da ikramiye alacak. 4 Ocak'ta belli olacak olan 2021 emekli maaş zammı merakla beklenirken, 3 yıllık taahhüdü dolmuş olanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan faydalanacak. 2021 emekli ikramiye miktarları ne kadar verilecek merak eden emekli vatandaşlar, emekliye bayram ikramiyeleri tarihlerini de araştırıyor. İşte emekliye ikramiye ve maaş zammı son durum..

Emekli ikramiye tarihleri 2021... Emekliye promosyon 500 TL mi olacak? İşte emeklinin 2021 bayram ikramiye tarihleri!

Emekli maaş zammı son durum araştırılıyor. Binlerce emekli vatandaş bu yıl 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde (Ocak - Temmuz aylarında) alacakları zam oranını araştırmaya başladı. Ayrıca 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak. 2021 yılında emeklilere iki ayrı bayram ikramiyesi verilecek.Peki emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYE TARİHİ BELLİ

Emekli vatandaşlara bu yıl iki bayram ikramiyesi ödenecek. Eğer tutarlarda değişikliğe gidilmezse emeklilere 1.000'er lira ödenmesi öngörülüyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihleri ise şöyle;

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.

Buna ek olarak 2021 yılı emekliler için promosyon yılı da olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlanan emekliler promosyon alabilecekler. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olması öngörülüyor.

Emeklilere maaşlarını çektikleri bankalar da promosyon uygulayacak. Dileyen emekli vatandaş maaşını aldığı bankanın da promosyonunu kullanabilecek.

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EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon oranında belirlenen en düşük memur maaşı 2021 yılının ilk ayında, 4 bin 92 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 21 liraya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye istinaden, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar açıklandı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar belirlendi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı aşağıda tabloda bulunan listedeki gibi sıralandı. İşte 2021 ocak dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL)

MEMUR MAAŞLARI ZAM TABLOSU LİSTESİ!

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı. Bu hesaplama yaklaşık ücretlerdir.

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