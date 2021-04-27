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Emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? Bayram ikramiyeleri kaç TL? Cumhurbaşkanı açıkladı

27.04.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyesinde enflasyon zammı uygulanacağını duyurmuştu. Erdoğan, emekli maaşlarında yapılacak zam miktarını müjdeledi. Peki, emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? Bayram ikramiyeleri kaç TL? İşte, emekli ikramiyesi tutarı...

Emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? Bayram ikramiyeleri kaç TL? Cumhurbaşkanı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramda emekli ikramiyelerine zam uygulanacağını duyurdu. Vatandaşların merakla beklediği emekli ikramiyesi zammının ne kadar olduğu açıklandı. Mayıs başında ödenmesi beklenen emekli ikramiyesi kaç TL? sorusu yanıt buldu. İşte, Bayram ikramiyesi açıklaması...

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR OLDU 2021?

Ramazan Bayramı yaklaşırken, merakla beklenen emekli ikramiyesinin kaç TL olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu insanlara bir sene içinde olan zamları görerek bilerek 100 tl ikramiye zammı yapanlar kimse sabaha çıkmasın ! sabaha çıkarsa bayrama çıkmasın cenazesi çıksın yediniz ülkeyi soydunuz senelerce emek verip affedersiniz köpek gibi ezilmiş insanlara acımayana ben hiç acımam allahım sesimi duy tez zamanda bizi bu sömürgecilerden aidilerden kurtar

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