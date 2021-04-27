Emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? Bayram ikramiyeleri kaç TL? Cumhurbaşkanı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramda emekli ikramiyelerine zam uygulanacağını duyurdu. Vatandaşların merakla beklediği emekli ikramiyesi zammının ne kadar olduğu açıklandı. Mayıs başında ödenmesi beklenen emekli ikramiyesi kaç TL? sorusu yanıt buldu. İşte, Bayram ikramiyesi açıklaması...

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR OLDU 2021?

Ramazan Bayramı yaklaşırken, merakla beklenen emekli ikramiyesinin kaç TL olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

