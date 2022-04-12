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Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, memur emekli bayram ikramiyesi kaç TL oldu?

12.04.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Milyonlarca emekli zamlı ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Kabine toplantısında gündem emekli bayram ikramiyelerinde artış olacak. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi verilen ikramiyelerden her yıl faydalanan emekliler bu yıl ikramiyelerini zamlı alıp almayacağını merak ediyor. Peki; emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte; SSK, Bağ-Kur, memur emekli bayram ikramiyesinin miktarı!

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, memur emekli bayram ikramiyesi kaç TL oldu?

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi yeni yılda zamlı emekli ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor. Emeklilerde gözler kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısında, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenecek emekli ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Emekli ikramiyesi ne kadar olacak sorusuna da yanıt aranıyor. İkramiyelerin toplamda 3.000 TL'yi geçeceği tahmin ediliyor. Peki; emekli ikramiyesi ne kadar olacak? ? SSK, Bağ-Kur, memur emekli bayram ikramiyesi kaç TL oldu?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarları 1100 liraya çıkartılmıştı. Bu sene enflasyonda yaşanan hareketlilik, memur maaş zamları düşünüldüğünde bu artışın 1500-1750 civarlarında olması bekleniyor.

EMEKLI

Böylelikle yıl boyunca alınacak toplam ikramiyenin 3.000 TL'nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı'nın 2-4 Mayıs tarihlerine denk gelmesi nedeniyle, ödemelerin 25-30 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 1-8 Temmuz'da ödeneceği tahmin ediliyor.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİR?

İkramiyelerin alınması için herhangi bir başvuruya ihtiyaç olmadığı gibi, yeni emekliler de yararlanacak.

Ne zaman emekli olurum? SGK emeklilik yaşı hesaplama

Bu yılın ilk ikramiyesi bu ay verilirken; ödemelerden dul ve yetimler, yeni aylık bağlananlar da yararlanabilecek.

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

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Dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.


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