Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi Nisan'da yatar mı? Emekli ikramiyesi almak için gün sayan milyonlarca emekli tarih bilgisini sorguluyor. Emeklilerin bu ikramiyeyi alması için herhangi bir başvuruda bulunması gerekmeyecek. Otomatik olarak hesaplara yatacak emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

İKRAMİYE ŞU AN NE KADAR?

Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.

GÖZLER SON KABİNE TOPLANTISINDA

Ancak bu yıl yaşanan yüksek enflasyon ve piyasadaki pahalılık nedeniyle emekli ikramiyelerinin 1500 lira ile 1750 liraya yükselmesi bekleniyor.

Ancak zam yapılmasıyla ilgili kesin bir açıklama henüz yapılmadı. Son yapılan kabine toplantısından zam kararı çıkmadı. Gözler 26 Nisan'da yapılacak bayram öncesi son Kabine Toplantısı'na çevrildi.

KURALA BAĞLANMASI GÖRÜŞÜ AĞIRLIK KAZANDI

Hükümetin, bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Teklifler arasında emeklilerin bayram ikramiyesinin her yıl otomatik olarak arttırılması da bulunuyor.

Toplantılarda, Bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı.

Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs arasında idrak edilecek ve arefe günü 1 Mayıs'a denk gelecek. Bu nedenle emekli ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce yatırılması bekleniyor. Yani, Nisan ayının son haftasında ikramiyelerin yatırılacağı tahmin ediliyor.

