FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi Nisan'da yatar mı?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi Nisan'da yatar mı?

17.04.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi Nisan'da yatar mı? Emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağı gündemde sorgulanan konuların başında geliyor. Emekli bayram ikramiyesinin bu hafta yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Milyonlarca kişi her yıl emekli ikramiyesinden faydalanıyor. Hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesinde emekliler 1.100 TL tutarında ikramiyeye hak kazanıyor. İşte; 13 milyon emekliyi ilgilendiren emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun cevabı!

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi Nisan'da yatar mı?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi Nisan'da yatar mı? Emekli ikramiyesi almak için gün sayan milyonlarca emekli tarih bilgisini sorguluyor. Emeklilerin bu ikramiyeyi alması için herhangi bir başvuruda bulunması gerekmeyecek. Otomatik olarak hesaplara yatacak emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

İKRAMİYE ŞU AN NE KADAR?

Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.

GÖZLER SON KABİNE TOPLANTISINDA

Ancak bu yıl yaşanan yüksek enflasyon ve piyasadaki pahalılık nedeniyle emekli ikramiyelerinin 1500 lira ile 1750 liraya yükselmesi bekleniyor.

para63

Ancak zam yapılmasıyla ilgili kesin bir açıklama henüz yapılmadı. Son yapılan kabine toplantısından zam kararı çıkmadı. Gözler 26 Nisan'da yapılacak bayram öncesi son Kabine Toplantısı'na çevrildi.

KURALA BAĞLANMASI GÖRÜŞÜ AĞIRLIK KAZANDI

Hükümetin, bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Teklifler arasında emeklilerin bayram ikramiyesinin her yıl otomatik olarak arttırılması da bulunuyor.

emekli3

Toplantılarda, Bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı.

Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs arasında idrak edilecek ve arefe günü 1 Mayıs'a denk gelecek. Bu nedenle emekli ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce yatırılması bekleniyor. Yani, Nisan ayının son haftasında ikramiyelerin yatırılacağı tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT'de 6 adımlı yol haritası!EYT'de 6 adımlı yol haritası!
Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı ayarı! Motorin litresi zamlandı... İşte güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarına gece yarısı ayarı! Motorin litresi zamlandı... İşte güncel akaryakıt fiyatları
Mansur Yavaş: Merak etme, veto edeceğimMansur Yavaş: Merak etme, veto edeceğim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi!

Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi!

Başvuranlara 3.000 TL'ye kadar nakit ödeme!

Başvuranlara 3.000 TL'ye kadar nakit ödeme!

Tekirdağ'da konut satışları patladı! Pandemiyle değerlendi; İstanbullular akın ediyor

Tekirdağ'da konut satışları patladı! Pandemiyle değerlendi; İstanbullular akın ediyor

Ramazan Bayramı tatili için flaş açıklama! Oteller doldu…

Ramazan Bayramı tatili için flaş açıklama! Oteller doldu…

5 üründe yasak kaldırıldı! Rusya'ya ihracatı yeniden başlayacak

5 üründe yasak kaldırıldı! Rusya'ya ihracatı yeniden başlayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kan donduran cinayet! Kan dolu çantada yüzüyordu

Kan donduran cinayet! Kan dolu çantada yüzüyordu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yürek burkan önlem!Rus saldırılarından korunmak için...

Yürek burkan önlem!Rus saldırılarından korunmak için...

Küçük sorunlarınızı 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunlarınızı 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.