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EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023: SSK, BAĞ-KUR'lular için 29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 5 bin TL hesaplara aktarılacak

31.10.2023 10:34 | Son Güncelleme:
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Emekli ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yatacağı ile ilgili araştırmalar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı geride bıraktığımız şu günlerde hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere 5.000 TL ikramiye verileceğini geçtiğimiz günlerde duyurdu. Konuya dair Kasım ayı işaret edilmişti. Emekli sandığı, SSK, BAĞ-KUR'lu vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili detaylar...

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023: SSK, BAĞ-KUR'lular için 29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 5 bin TL hesaplara aktarılacak

29 Ekim emekli ikramiyesi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her yıl Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı'nda olmak üzere 2 kez hesaplara aktarılan emekli ikramiyesinin cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle de hesaplara yatırılacak. çalışmayan emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesinin öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 29 Ekim emekli ikramiyesi ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 29 Ekim emekli ikramiyesi hakkında ayrıntılar...

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29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

29 Ekim emekli ikramiyesi bu yıl cumhuriyetin 100. yıl nedeniyle de verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin çabalarımızı sekteye uğrattığının farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapması konusunda gerekli talimatları vermiştim. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Emekli olan ve çalışmaya devam eden vatandaşlarımız bu uygulamanın dışında kalacak Toplam maliyeti 61 milyar TL'yi geçen bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilerimizin hesaplarına yatırılacak."

Yapılan açıklamalara göre 5 bin TL emekli ikramiye ödemelerinin Kasım ayının ilk iki haftası içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuya dair açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?

Emekli ikramiye ödemesi tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkramiye çalışan emeklilere verilmeyecek. SGK'dan aldığı emekli maaşının dışında çalışmasından dolayı bir geliri olmayanlar bu ikramiyeyi alabilecekler.

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLMEYECEK?

Cumhuriyet Bayram ikramiyesi milyonlarca emekliye ödenecek. Ancak fiilen çalışan emeklilere ikramiye ödemesi yapılmayacak.

Aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu ikramiyeden faydalanabilecek.

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