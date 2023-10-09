Emekli ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar, 5 bin lira mı? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama!

Emekli ikramiyesi son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel ikramiye ödenip ödenmeyeği milyonlarca emeklinin gündeminde yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilere 29 Ekim ikramiyesini açıkladı. İşte detaylar

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Her yıl 2 kez hesaplara aktarılan emekli ikramiyesinin Cumhuriyet'in 100. yıl nedeniyle de verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin çabalarımızı sekteye uğrattığının farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapması konusunda gerekli talimatları vermiştim. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Emekli olan ve çalışmaya devam eden vatandaşlarımız bu uygulamanın dışında kalacak Toplam maliyeti 61 milyar TL'yi geçen bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilerimizin hesaplarına yatırılacak."

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Konuya dair açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

