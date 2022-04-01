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Emekli ikramiyesinde 5 formül! Emeklilere 3.000 TL ikramiye masada! 2 bayramda toplam ödeme...

01.04.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ikramiyesinde 5 formül masada! Emeklilere 3.000 TL ikramiye verilmesi gündemde! Hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı öncesi emekliler devlet tarafından ikramiyeye hak kazanıyor. Bu yıl ikramiyelerde artış olup olmayacağı ise merak ediliyor. Formüllere göre emekli ikramiyeleri 3.000 TL'ye ulaşabilir. İşte detaylar...

Emekli ikramiyesinde 5 formül! Emeklilere 3.000 TL ikramiye masada! 2 bayramda toplam ödeme...

Emekli ikramiyesinde 5 formül! Emeklilere 3.000 TL ikramiye masada! 2 bayramda emekliler toplam ne kadar ödeme alacağını merak ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramı nedeniyle emekliler ikramiye almaya hak kazanıyor. Bu ikramiyeleri alacak emekliler alacakları ücrette değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. Düşünülen formüller hayata geçerse emekliler 3.000 TL'ye kadar ikramiye alabilecek!

**5 FORMÜL MASADA!

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Posta'nın haberine göre; ikramiye artışı için formüllerden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 olarak gerçekleşti. Eğer bayram ikramiyesi yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş para alınabilecek.

Emeklilere 3.000 TL ikramiye masada!

İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezalar yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranıyla güncellendi. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olacak. Bu yıl 2 bayramda alınacak ikramiye 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

ASGARİ ÜCRET BAZ ALINIRSA...

Bu yılki net asgari ücrette yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir. Bu gerçekleşirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. 2 bayramda toplam ödeme 3 bin 311 lira olacak.

Emeklilere 3.000 TL ikramiye masada!

Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında yani 4 bin 253 lira 40 kuruş ödeme yapılması. Bu formül hayata geçerse her bayramda 2 bin 126 lira 70 kuruş ikramiye ödenecek.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de ikramiyenin 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı seviyesine yükseltilmesini istedi. Bu talebin kabul edilmesi halinde, emeklilere bin 100'er lira yerine 2 bin 500'er lira ödenecek.


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