Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme! Tutarı ve ödeme günü belli oldu...

Emekliler için bayram öncelerinde devlet tarafından hesaplarına ikramiyeler yatırılır. 2018 yılından sonra emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları için ikramiye veriliyor. Bu yıl da Ramazan Bayramı münasebetiyle verilmişti. Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri normalde 18-22 Mayıs tarihleri arasında verilecekken pandemi durumundan dolayı öne çekilmişti. Peki Kurban Bayramı için emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Tüm detaylarıyla yazımızda inceledik.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

Devletin düzenlediği yeni karara göre 2018 yılından beri emeklilere dini bayramlar öncesi belirli bir ikramiye yatıyor. Sadece emekli vatandaşlar yararlanabiliyor. İkramiyeler, bayram hazırlıklarını, hediyelerini ve ihtiyacı olan gıda ve malzemelerini alabilmesi veya tamamlayabilmesi için veriliyor. Emekliliğe erişmeyen vatandaşlar yararlanamıyor. Artık emekli olmayan çalışanlar da bu ikramiyeden yararlanmak istiyor. Geçtiğimiz bayramlarda sendikalar aracılığıyla bu isteklerini dile getirmişlerdi.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

En merak edilen soruyu liste halinde inceledik.