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Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme! Tutarı ve ödeme günü belli oldu...

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.07.2020 09:52 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı için ikramiye yatırılacak mı? İkramiyeler ne kadar olacak? Kurban Bayramı'na kaç gün kala yatırılacak? Ramazan Bayramı döneminde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da erken mi yatırılacak? Emeklilerin aradığı tüm sorular burada. Emeklilere özel olarak verilen Kurban Bayramı ikramiyesini merak edilen sorularıyla ele aldık.

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme! Tutarı ve ödeme günü belli oldu...

Emekliler için bayram öncelerinde devlet tarafından hesaplarına ikramiyeler yatırılır. 2018 yılından sonra emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları için ikramiye veriliyor. Bu yıl da Ramazan Bayramı münasebetiyle verilmişti. Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri normalde 18-22 Mayıs tarihleri arasında verilecekken pandemi durumundan dolayı öne çekilmişti. Peki Kurban Bayramı için emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Tüm detaylarıyla yazımızda inceledik.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

Devletin düzenlediği yeni karara göre 2018 yılından beri emeklilere dini bayramlar öncesi belirli bir ikramiye yatıyor. Sadece emekli vatandaşlar yararlanabiliyor. İkramiyeler, bayram hazırlıklarını, hediyelerini ve ihtiyacı olan gıda ve malzemelerini alabilmesi veya tamamlayabilmesi için veriliyor. Emekliliğe erişmeyen vatandaşlar yararlanamıyor. Artık emekli olmayan çalışanlar da bu ikramiyeden yararlanmak istiyor. Geçtiğimiz bayramlarda sendikalar aracılığıyla bu isteklerini dile getirmişlerdi.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

En merak edilen soruyu liste halinde inceledik.

l Kurban Bayramı 31 Temmuz tarihinde başlıyor.
l Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının normal takviminde SSK emeklileri için 17-26 Temmuz, BAĞ-KUR emeklileri için 25-28 Temmuz tarihleri yer alıyor. Maaş günlerinde ikramiyeler hesaba geçecek.
l Tarihlerde bir değişiklik yaşanmaz ise Bakanlığın takvimine uyularak ikramiyeler dağıtılacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİN ERKEN YATMASI GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU MU?

Salgın sürecinde devlet, vatandaşlarına birçok destek sunuyor. Mesela 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatması beklenen Ramazan Bayramı ikramiyesi salgında ekonomik açıdan zarar gören emekliler için erken yatırılmıştı. Kurban Bayramı dolayısıyla böyle bir durumun yeniden yaşanacağı söyleniyor. Henüz resmi bir açıklama gelmediği için gözler resmi olarak açıklanan 27-30 Temmuz tarihlerine kilitlendi.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR?

12 milyonu aşkın emeklinin bir an önce kavuşmak istediği ikramiyeler 1000 lira olarak belirlenmişti. Ramazan Bayramı döneminde yatırılan ikramiyelerin tutarında bir değişiklik olmamıştı. Yine resmi bir açıklama bulunmadığı için yatırılacak olan ikramiye tutarı 1000 lira olarak düşünülüyor. Muhalefet partileri her ne kadar zam teklif etse de hükümet kanadından bir açıklama gelmedi. Yakın zamanda bu konularla ilgili resmi bir açıklama da bekleniyor.

Bayram ikramiyeleri belirlenen tarihler arasında emekli vatandaşların maaş hesaplarının olduğu bankaya yatırılacak. İkramiye almak için herhangi bir ek işlem ya da başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor. Vatandaşlar diledikleri zaman bankalara ya da ATM cihazlarına giderek paralarını çekebilecekler. Diğer yandan sağlığı el vermeyen ve yaşı büyük olan emekliler, paralarının evlerine gelmesini de talep edebilecekler.

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