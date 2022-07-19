Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaş ödeme takvimi 2022!

Emekli maaş farkı ödeme takviminin yayınlanmasıyla birlikte 'SSK ve Bağ-Kur 2022 zamlı emekli maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak?' sorusu netlik kazandı. Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren bu soru araştırılmaya devam ediyor. Tüm kamu personeli 8 Temmuz’da zamlı maaşlarını aldı ancak emekli henüz zamlı maaşlarına ulaşamadı. Zamlı emekli maaş ödemeleri 17 Temmuz itibariyle başladı. İşte, 4A, 4B, 4C SSK ve Bağ-Kur 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ödeme takvimi!

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. TÜİK haziranda aylık enflasyonun yüzde 4.95 olduğunu açıkladı. Böylece enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacağı kesinleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Temmuz zammı ardından

zamlı maaş için ödemelerin bayram öncesi yani 8 Temmuz tarihinden önce yapılacağını açıkladı.

ZAMLI MAAŞ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Tüm kamu personeli 8 Temmuz’da zamlı maaşlarını aldı. Ancak 1 ila 14 Temmuz arasını kapsayan dönem için zamlı maaş farkları bayram sonrasına bırakıldı. Ayrıca, temmuz ayı maaşlarını ayın ilk haftasında alan memur emeklilerin maaş farkları da henüz hesaplara yatmadı. Ay sonuna kadar belirlenecek tarihlerde farklar yatacak. İlk olarak, SSK emekli maaş ödemelerinin 17 Temmuz’dan itibaren başladı.

Bağ-Kur emekli maaş ödemeleri iste 25 Temmuz itibariyle hesaplara geçecek.

İŞTE ÖDEME TAKVİMİ;

SSK’LILAR İÇİN



Emekli kart numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde, 7 olanlar ayın 18’inde, 5 olanlar ayın 19’unda, 3 olanlar ayın 20’sinde, 1 olanlar ayın 21’inde, 8 olanlar ayın 22’sinde, 6 olanlar ayın 23’ünde, 4 olanlar ayın 24’ünde, 2 olanlar ayın 25’inde, 0 olanlar ayın 26’sında maaş alıyor.

BAĞKUR’LU İÇİN



Emekli kart numarasının son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25’inde, 3, 1 olanlar ayın 26’sında, 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde, 2 ve 0 olanlar her ayın 28’inde emekli maaşlarını alıyor.

