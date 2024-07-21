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Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak? Önce Genel Kurul, sonra Resmi Gazete... Tarih netleşmeye başladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
21.07.2024 08:13
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4a, 4b, 4c SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı emekli maaş farkları için takvim işlemeye devam ediyor. 12.500 TL en düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'na önümüzdeki hafta gelerek yasalaşaak. Peki emekliye ek zam Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak? Takvim netleşmeye başladı. İşte emekli maaş farkları haberinin detayları...

Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak? Önce Genel Kurul, sonra Resmi Gazete... Tarih netleşmeye başladı

Yüzde 24,73’lük zam sonrasında en düşük emekli maaşı da SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 10 bin TL’den 12.500 TL’ye yükselecek. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yasa teklifi kabul edildi. Emekli taban maaş düzenlemesinin gelecek hafta Genel Kurul’a gelerek yasalaşması bekleniyor.

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EMEKLİ ZAMMI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANACAK

Hazine’den 33,2 milyon lira destek ile 12.500 TL’ye yükseltilecek en düşük emekli aylığı Temmuz 2024 rakamı daha sonra ise Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulacak.

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EMEKLİYE EK ZAM ÖDEMESİ

Böylece 3,7 milyon kişi için gözler SGK’nın açıklayacağı ek zam ödeme takvimine çevrilecek. Emekli maaş farklarının Ağustos ayı başlarında hesaplara geçebileceği öngörülüyor.

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ZAMLI 4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ BAŞLADI

SSK emekli maaşları yüzde 24,73’lük artışın ardından 17 Temmuz’da hesaplara yatırılmaya başlandı, 26 Temmuz’a kadar devam edecek.

• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAMLI ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur emeklileri ise gelecek hafta Perşembe gününden itibaren zamlı emekli maaşlarını alabilecekler.

• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde
• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında
• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

TÜRK LİRASI (248)

4C EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığı emeklileri bu ayki maaşlarını ayın 1’inde zamsız olarak almıştı. Memurlar ayın 15’i itibarıyla zamlı aylıklarını almaya başlarken, memur emeklileri de açıklanacak takvimi bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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