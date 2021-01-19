Emekli maaş farkları ödeme tarihi 2021... Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur emeklileri yüzde 7.33 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 oranında alacak. Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammıyla ilgili son dakika gelişme yaşandı. Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak. Bu ay itibariyle maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstündeki olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.

Geçtiğimiz yıl emekli memurlarınnın maaş farkları 20 Ocak sonrasında yatırılmıştı. Geçen yıl maaş farklarının banka hesaplarına yatırıldığı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurulmuştu. Emekli maaş farklarının Ocak ayı sona ermeden yatırılması bekleniyor.

Son dakika 2021 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca kişinin Ocak ve Temmuz ayları içinde alacağı maaş zammı belli oldu. Memurların ve emeklilerin 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren alacakları maaşlarına yüzde 7.36, oranında zam geldi. Fakat SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 8.36 oranında zam yapıldı. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira olurken, en düşük emekli memur maaşı ise 3 bin 21 liraya yükseldi. İşte, emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusu hakkında detaylı bilgiler...

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon oranında belirlenen en düşük memur maaşı 2021 yılının ilk ayında, 4 bin 92 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 21 liraya yükseldi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar belirlendi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı aşağıda tabloda bulunan listedeki gibi sıralandı. İşte 2021 ocak dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL)