EMEKLİ MAAŞ FARKLARI yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı emekli maaş farkı ödeme tarihleri!

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusunun yanıtı, Temmuz ayının sonu yaklaşırken SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı emeklileri tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Dün, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yazılı açıklama geldi. Emekli maaş farklarıödeme tarihi belli oldu. İşte 2023 Temmuz ayı SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı emekli maaş farkı ödeme tarihleri ve detaylar...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş farı ödeme tarihi açıklandı.

Buna göre Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 Temmuz zam farkı ödemeleri bugün (28 Temmuz 2023 Cuma) hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

SGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

İşte o açıklama:

"Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."

