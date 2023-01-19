Emekli maaş farkları yattı mı? ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi

Emekli maaş farkları ile ilgili son dakika açıklamaları güncel olarak takip ediliyor. Yüzde 30 zamlı maaşların ne zaman yatacağı ise tüm emeklilerin gündeminde. Emekli aylıkları Emekli Sandığı’nda her ayın 1’i ila 5’inde; SSK’lılarda 17’si ila 26’sında; BAĞ-KUR’lularda ise her ayın 25’i ila 28’inde ödeniyor. Peki, ZAMLI emekli maaşları yattı mı? İşte SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

Emeklilerin zamlı maaşları ödenmeye başlandı. SSK emeklileri her ayın 17-26'sı arasında TC kimlik numarasının son rakamına göre maaşlarını alıyorlar.

İŞTE SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

SSK EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ



Tahsis numarasının son rakamı: 9

Ödemenin yapılacağı gün: 17 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 7

Ödemenin yapılacağı gün: 18 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 5

Ödemenin yapılacağı gün: 19 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 3

Ödemenin yapılacağı gün: 20 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 1

Ödemenin yapılacağı gün: 21 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 8

Ödemenin yapılacağı gün: 22 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 6

Ödemenin yapılacağı gün: 23 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 4

Ödemenin yapılacağı gün: 24 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 2

Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı:

Ödemenin yapılacağı gün: 26 Ocak

**## BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarasının son rakamı: 9, 7, 5

Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 3, 1

Ödemenin yapılacağı gün: 26 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 8, 6, 4

Ödemenin yapılacağı gün: 27 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 2, 0

Ödemenin yapılacağı gün: 28 Ocak

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı yüzde 30 zammın yansıtılmasıyla birlikte 5 bin 500 TL oldu. 2023 yılında en yüksek emekli maaşı ise 24 bin 793 TL oldu. Emeklilerin yeni yıl zamları Ocak ve Temmuz ayları arasında geçerli sayılacak. Yılın ikinci yarısında emekli maaşları yeniden belirlenecek.

