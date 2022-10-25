Emekli maaş promosyonu sonrası değişti! Artık çoğunluğu özel banka güvencesi altında: ‘Gelir neredeyse oraya yöneliyoruz’

Temmuz ayından bu yana büyük bir yarışa giren özel bankalar rakamı 10 bin liralara kadar yükseltince kamu bankaları özellerin yanına bile yanaşamadı. Ancak emekli promosyonlarında son günlere yaklaşılırken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu bankalarının emeklilere 3 ila 5 bin lira arasında promosyon ödeneceğini duyurdu. Emekli promosyon tutarları yükselse de hala özel bankaların gerisinde kalmaya devam ederken, eski anlayışın terk edildiği ortaya çıktı. Emekli maaşını almak için vatandaşların tercihi promosyonlarla beraber özel bankalara kaydı. Emekli maaşlarının büyük bir çoğunluğu özel banka güvencesi altına girdi.

EMEKLİLER DERNEĞİ’NDEN TEPKİ

Açıklanan tutarlar özel bankaların teklifine yaklaşamazken Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de bu duruma tepki gösterdi. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, “Özel bankalar bu rakamların neredeyse iki katını veriyor. Onun için bu rakamlar hem özel bankaların mevcut uygulamasının hem de ekonomik koşulların çok çok gerisinde. Özel bankaların birbirleriyle rekabeti sayesinde emekliler 8-9 bin lira promosyon almaya başladı. Buna karşın kamu bankalarının rakamları hala çok düşük, onlar da bu yarışa katılmalı” ifadelerini kullandı.

“GELİR NEREDEYSE ORAYA YÖNELİYORUZ”

Haber Global’e görüş veren emekli vatandaşların konuya ilişkin açıklamaları ise dikkat çekti. Mikrofon uzatılan emekli vatandaşlardan biri, “Bunu devlet bankalarının da vermesi lazım. Devlet bankaları boşaldı, herkes özel bankalara gitti” dedi.

Bir başka emekli ise promosyonların yeterli olmadığını dile getirerek, kamu bankasından aldığı maaşını promosyonu az bularak özel bankaya taşıdığını söyledi ve, “Geçinmek zor olduğu için nerede bir gelir varsa oraya yönelmek zorunda kalıyoruz” dedi.

Mikrofon uzatılan 76 yaşındaki emekli vatandaş emekli maaşı yetmediği için çalıştığını belirtirken, maaşını daha fazla promosyon verdiği için özel bankaya taşıdığını kaydetti.

MECBUREN KALAN DA VAR

TÜED Başkanı açıklamasında, “Anadolu'nun birçok ilçesinde özel bankaların şubesi olmadığı için emeklilerimiz kamu bankalarından aylık almak zorunda kalıp, yüksek promosyon imkanından yararlanamıyor” demişti. “Yazın memleketime gidiyorum. Buradaki bankalar orada bulunmuyor” diyen bir başka emekli vatandaş TÜED başkanının sözlerini doğrularken, “Kamu bankaları her yerde orada olduğu için oradan devam ediyorum” ifadelerini kullandı.



